Redcare Pharmacy Aktie crasht -4,56 % - 05.10.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Sie fällt um -4,56 % auf 66,98€. Es bleibt ungemütlich für Redcare Pharmacy: Nach einem Rückgang von -3,74 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,56 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Redcare Pharmacy damit auf -3,76 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +12,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,15 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Redcare Pharmacy +3,04 % gewonnen.

Während Redcare Pharmacy deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,20 %. Damit gehört Redcare Pharmacy heute zu den auffälligeren Werten.

Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,03 % 1 Monat +14,15 % 3 Monate -3,76 % 1 Jahr -13,64 %

? wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.10.2026, 12:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Anstieg von etwa 56 auf 76 Euro und anschließende Gewinnmitnahmen; teils wird ein Wiedereinstieg um 60 Euro erwartet, andere sehen Potenzial Richtung 80 Euro. Fundamentaler Treiber sind die angehobene 2026er Umsatzprognose, starkes RX-Wachstum und steigende Profitabilität. Die Shortquote wird eher unter 8% statt 11,14% gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Mrd.EUR € wert.

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EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Studie/Sonstiges Arzneimittelengpässe in Europa: eine Frage der Verteilung – und das Potenzial EU-weiter E-Rezepte. 05.10.2026 / 10:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / …

Redcare Pharmacy Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Redcare Pharmacy Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Redcare Pharmacy Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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