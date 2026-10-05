Barclays hebt Givaudan auf 'Overweight' - Ziel 3850 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 3.661 auf Lang & Schwarz (05. Oktober 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.418,25CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.886,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.850,00CHF was eine Bandbreite von -20,96 %/+5,44 % bedeutet.