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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays hebt Givaudan auf 'Overweight' - Ziel 3850 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays stuft Givaudan auf Overweight hoch
    • Barclays hebt Kursziel von 3450 auf 3850 Franken
    • Sorgen um Aromen und Parfümerie verlieren an Gewicht
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt Givaudan auf 'Overweight' - Ziel 3850 Franken
    Foto: Givaudan

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Givaudan von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 3450 auf 3850 Franken angehoben. Die Kursschwäche der Aktie seit Jahresbeginn dürfte im zweiten Halbjahr nachlassen, schrieb Analyst Alex Sloane zu seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. So verlören die unterdurchschnittliche Entwicklung im Aromengeschäft (Taste & Wellbeing) sowie die Sorgen um den Marktanteil bei der Feinparfümerie (Fine Fragrance) an Gewicht. Insgesamt sieht der Analyst ein attraktives Risiko/Ertrags-Verhältnis./rob/ajx/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 03:00 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 3.661 auf Lang & Schwarz (05. Oktober 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.418,25CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.886,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.850,00CHF was eine Bandbreite von -20,96 %/+5,44 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 3850 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3850,00CHF, was eine Steigerung von +13,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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