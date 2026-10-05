Mayfair Gold ernennt Daniel Janusauskas zum Vizepräsidenten für technische Dienstleistungen

Toronto, ON / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Mayfair Gold Corp. („Mayfair“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MFG, NYSE American: MINE) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mayfair-gold ... – freut sich, die Ernennung von Daniel Janusauskas, P.Eng., zum Vizepräsidenten für technische Dienstleistungen mit Wirkung zum 1. November 2026 bekannt zu geben. Herr Janusauskas wird den Bereich Technische Dienstleistungen des Unternehmens leiten, während dieses das zu 100 % im Besitz befindliche Goldprojekt Fenn-Gib („Fenn-Gib“ oder das „Projekt“) vorantreibt und dessen Risiken mindert, um eine Baugenehmigung zu erlangen.

Drew Anwyll, P.Eng., Chief Executive Officer von Mayfair Gold, erklärte: „Ich habe bereits zuvor eng mit Daniel zusammengearbeitet und weiß, dass er ein außergewöhnlicher Ingenieur mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Bergbaubetrieb, technische Studien und Projektentwicklung ist. Sein technisches Urteilsvermögen, seine praxisorientierte Herangehensweise und seine Charakterstärke machen ihn zur idealen Besetzung, um Fenn-Gib durch die nächste Entwicklungsphase zu führen und es zu einer in Betrieb befindlichen Goldmine zu machen. Wir freuen uns sehr, ihn bei Mayfair willkommen zu heißen.“

Daniel Janusauskas, P.Eng., ist Bergbauingenieur mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen technische Dienstleistungen, Bergwerksplanung, Projektentwicklung und Betrieb. Zuletzt war er als Technical Services Manager bei Generation Mining tätig, wo er dazu beitrug, das Marathon-Kupfer-Palladium-Projekt durch aktualisierte Machbarkeitsstudien, Due-Diligence-Prüfungen durch Kreditgeber und unabhängige Ingenieurgutachten, Projektfinanzierung sowie den Übergang in die Bauphase voranzutreiben.

Zuvor hatte Herr Janusauskas technische und leitende Positionen bei Baffinland Iron Mines, Detour Gold und BBA inne und sammelte Erfahrungen in den Bereichen Betriebsaufbau und -optimierung, Lebensdauerplanung, NI 43-101-Studien sowie Projektbewertung. Er verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Bergbauingenieurwesen der McGill University und ist Preisträger des CIM-Bedford Canadian Young Mining Leaders Award.

Herr Janusauskas, P.Eng., designierter Vizepräsident für Technische Dienstleistungen, fügte hinzu: „Ich freue mich sehr, in einer wichtigen Phase der Entwicklung von Fenn-Gib zu Mayfair Gold zu stoßen. Mayfair hat ein erfahrenes und agiles Team zusammengestellt, und ich freue mich darauf, meine Erfahrung in den Bereichen Projekt entwicklung und Betrieb einzubringen, um Fenn-Gib auf dem Weg zur Produktion voranzubringen und Mayfair zu einem operativen und wachsenden Goldunternehmen auszubauen.“