🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMayfair Gold AktievorwärtsNachrichten zu Mayfair Gold
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mayfair Gold ernennt Daniel Janusauskas zum Vizepräsidenten für technische Dienstleistungen

    Mayfair Gold ernennt Daniel Janusauskas zum Vizepräsidenten für technische Dienstleistungen
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Toronto, ON / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Mayfair Gold Corp. („Mayfair“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MFG, NYSE American: MINE) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mayfair-gold ... freut sich, die Ernennung von Daniel Janusauskas, P.Eng., zum Vizepräsidenten für technische Dienstleistungen mit Wirkung zum 1. November 2026 bekannt zu geben. Herr Janusauskas wird den Bereich Technische Dienstleistungen des Unternehmens leiten, während dieses das zu 100 % im Besitz befindliche Goldprojekt Fenn-Gib („Fenn-Gib“ oder das „Projekt“) vorantreibt und dessen Risiken mindert, um eine Baugenehmigung zu erlangen.

     

    Drew Anwyll, P.Eng., Chief Executive Officer von Mayfair Gold, erklärte: „Ich habe bereits zuvor eng mit Daniel zusammengearbeitet und weiß, dass er ein außergewöhnlicher Ingenieur mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Bergbaubetrieb, technische Studien und Projektentwicklung ist. Sein technisches Urteilsvermögen, seine praxisorientierte Herangehensweise und seine Charakterstärke machen ihn zur idealen Besetzung, um Fenn-Gib durch die nächste Entwicklungsphase zu führen und es zu einer in Betrieb befindlichen Goldmine zu machen. Wir freuen uns sehr, ihn bei Mayfair willkommen zu heißen.“

     

    Daniel Janusauskas, P.Eng., ist Bergbauingenieur mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen technische Dienstleistungen, Bergwerksplanung, Projektentwicklung und Betrieb. Zuletzt war er als Technical Services Manager bei Generation Mining tätig, wo er dazu beitrug, das Marathon-Kupfer-Palladium-Projekt durch aktualisierte Machbarkeitsstudien, Due-Diligence-Prüfungen durch Kreditgeber und unabhängige Ingenieurgutachten, Projektfinanzierung sowie den Übergang in die Bauphase voranzutreiben.

     

    Zuvor hatte Herr Janusauskas technische und leitende Positionen bei Baffinland Iron Mines, Detour Gold und BBA inne und sammelte Erfahrungen in den Bereichen Betriebsaufbau und -optimierung, Lebensdauerplanung, NI 43-101-Studien sowie Projektbewertung. Er verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Bergbauingenieurwesen der McGill University und ist Preisträger des CIM-Bedford Canadian Young Mining Leaders Award.

     

    Herr Janusauskas, P.Eng., designierter Vizepräsident für Technische Dienstleistungen, fügte hinzu: „Ich freue mich sehr, in einer wichtigen Phase der Entwicklung von Fenn-Gib zu Mayfair Gold zu stoßen. Mayfair hat ein erfahrenes und agiles Team zusammengestellt, und ich freue mich darauf, meine Erfahrung in den Bereichen Projekt entwicklung und Betrieb einzubringen, um Fenn-Gib auf dem Weg zur Produktion voranzubringen und Mayfair zu einem operativen und wachsenden Goldunternehmen auszubauen.“

    Seite 1 von 3 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mayfair Gold ernennt Daniel Janusauskas zum Vizepräsidenten für technische Dienstleistungen MayfairGold_10-05-2026_DEPRcomToronto, ON / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Mayfair Gold Corp. („Mayfair“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MFG, NYSE American: MINE) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mayfair-gold-corp/ – freut …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     