Das Kupferprojekt Puquios in Chile erfüllt die Sicherheitsleistungsverpflichtung in Höhe von 1,7 Mio. USD für wichtige Infrastruktur zur Wasserbewirtschaftung

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 5. Oktober 2026 / Camino Minerals Corporation (TSXV:COR) (OTCID:CAMZF) („Camino“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass Cuprum Resources Chile SpA („Cuprum“), sein 50/50-Joint-Venture-Unternehmen, das sich im Besitz von Camino und Nittetsu Mining Co. Ltd („Nittetsu“) befindet, von der chilenischen Dirección General de Aguas („DGA“) die Bestätigung erhalten hat, dass mit dem Bau der Umleitungs- und Kanalisierungsarbeiten an der Coloradito-Schlucht im Kupferprojekt Puquios („Puquios“) in der Region Coquimbo in Chile begonnen werden kann.

Cuprum hat seine Verpflichtungen hinsichtlich der finanziellen Sicherheit erfüllt; eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 1,7 Millionen US-Dollar liegt nun vor. Mit der Bereitstellung dieser Sicherheitsleistung hat die DGA den Bau der Wasserumleitungsinfrastruktur genehmigt, die für die Bewirtschaftung des Oberflächenwassers rund um die Mine sowie sämtliche geplanten Haufenlaugungs- und Aufbereitungsanlagen in Puquios erforderlich ist. Die Genehmigung folgt auf eine technische Prüfung des Projekts und bestätigt die Einhaltung der geltenden Anforderungen gemäß dem chilenischen Wassergesetz. Die Sicherheitsleistung wird Cuprum in voller Höhe zurückerstattet, sobald Cuprum den Bau der Wasserinfrastruktur abgeschlossen hat und die DGA ihre Inspektion und Zertifizierung durchgeführt hat.

Jay Chmelauskas, CEO von Camino, sagte: „Die Hinterlegung der Sicherheitsleistung in Höhe von 1,7 Mio. USD ermöglicht den Bau der Oberflächenwasserinfrastruktur rund um die Mine Puquios als Vorbereitung auf den Abschluss einer potenziellen Kreditfazilität aus Japan für das Projekt. Im Rahmen unseres 50/50-Joint-Ventures mit Nittetsu Mining treibt Cuprum die Arbeiten weiter voran, die erforderlich sind, um das Projekt von der baureifen Phase in die Phase der Minenerschließung zu überführen. Camino arbeitet derzeit daran, die administrativen und kommerziellen Vereinbarungen mit Nittetsu und dem Kreditgeber abzuschließen, die unserer Ansicht nach sehr wettbewerbsfähige Konditionen für eine Finanzierung aus Japan bieten werden, vorbehaltlich der Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen, der Genehmigungen durch den Kreditgeber, der Erfüllung der geltenden Bedingungen und anderer üblicher Angelegenheiten.“

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