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    Goldman: DIESE Aktien sollte man vor den Zahlen kaufen!

    Laut Goldman Sachs bieten sich im Vorfeld der Veröffentlichung der Unternehmensergebnisse des dritten Quartals zahlreiche Kaufgelegenheiten.

    Für Sie zusammengefasst
    Top Picks - Goldman: DIESE Aktien sollte man vor den Zahlen kaufen!
    Foto: Unsplash

    Die Investmentbank sagte, Unternehmen wie Disney, hätten noch erhebliches Aufwärtspotenzial.

    Disney

    Analyst Michael Ng hält weiterhin an dem Unterhaltungs- und Freizeitparkgiganten fest.

    Goldman Sachs ist im Vorfeld der Veröffentlichung der Disney-Quartalszahlen im Laufe dieses Quartals optimistisch, was alles von Freizeitparks über Sport bis hin zu Unternehmen jeglicher Art betrifft. Am 12. November wird Disney berichten.

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    "Wir sehen Disney weiterhin als Unternehmen mit langfristigem Gewinnwachstum und glauben, dass sich das Unternehmen in der Anfangsphase eines umfassenderen Investitionszyklus für Produkte und Erlebnisse befindet", schreibt der Analyst.

    Ng senkte sein Kursziel von 144 auf 140 US-Dollar pro Aktie, sagte aber, Disney sei auf dem aktuellen Niveau zu attraktiv, um es zu ignorieren.

    "Vor diesem Hintergrund halten wir an unserer positiven Einschätzung der Aktie fest, die auf einer geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate des Gewinns je Aktie von 13 Prozent basiert", sagte er.

    Walt Disney

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    Goldman traut der Aktie von Disney noch einiges zu. Das Kursziel des Analysten impliziert ein Kurspotenzial von rund 42 Prozent.

    Baker Hughes

    Goldman hat Anfang dieser Woche die Beobachtung des Ölfelddienstleisters mit einer Kaufempfehlung wieder aufgenommen.

    Analyst Neil Mehta sagt, Baker Hughes laufe nach dem Abschluss der Übernahme von Chart Industries auf Hochtouren.

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    Mehta begrüßt die "operativen und geografischen Synergien" aus der abgeschlossenen Fusion und sagt, dass diese zu Margen- und Umsatzwachstum führen werden.

    Goldman sagte, die Aktie bleibe auch nach einem Kursanstieg von rund 23 Prozent in diesem Jahr attraktiv.

    Baker Hughes Company Registered (A)

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    Die Bank sieht "mehrere Wege für ein Gewinnwachstum bis 2030", fügte Mehta hinzu. Baker Hughes wird seine Geschäftszahlen am 27. Oktober veröffentlichen. Das Kursziel für die Aktie von Baker Hughes wird bei 72 US-Dollar gesetzt. Das impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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