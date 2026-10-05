UBS stuft Adidas auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 173 auf 160 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Gegenwind dürfte 2027 zunehmen, auch wenn sich der Sportwarenhersteller weiter besser schlagen sollte als die Branche, schrieb Robert Krankowski am Montag, auch mit Blick auf die Quartalszahlen am 29. Oktober. Er senkte seine Gewinnschätzungen (EPS)./rob/gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 142,5EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 173

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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