UBS stuft Auto1 auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 35,10 auf 30,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Internet-Gebrauchtwagenhändler müsse zeigen, dass die vorhergesagte Beschleunigung im vierten Quartal und hinein ins Jahr 2027 auch eintreffe, damit das Vertrauen in den Wachstumspfad wieder hergestellt werden könne, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitagnachmittag nach einer Telefonrunde zu den anstehenden Quartalszahlen. Er kürzte seine Schätzungen./rob/ajx/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 15,98EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30,3

Kursziel alt: 35,1

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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