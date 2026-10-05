Heliostar gibt Wechsel an die TSX bekannt

Vancouver, Kanada, 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FWB: RGG1) („Heliostar“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass mit Eröffnung des Markts am 7. Oktober 2026 der Handel seiner Stammaktien an der Toronto Stock Exchange (die „TSX“) beginnen wird. Nach dem Wechsel von der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) an die TSX werden die Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) weiterhin unter dem aktuellen Tickersymbol „HSTR“ gehandelt.

Die Stammaktien werden mit Börsenschluss am 6. Oktober 2026 freiwillig von der TSXV dekotiert. Die CUSIP- und ISIN-Nummern bleiben unverändert, und die Aktionäre müssen ihre Aktienzertifikate oder Bescheide des Direktregistrierungssystems nicht umtauschen und auch keine anderen Maßnahmen im Rahmen der TSX-Notierung ergreifen.

Charles Funk, CEO von Heliostar, sagte: „Der Wechsel des Unternehmens an die Toronto Stock Exchange ist ein weiterer wichtiger Schritt für Heliostar. Für die Aktionäre bedeutet die Notierung an der TSX eine größere Handelsliquidität, das Potenzial für weitere Indexaufnahmen und eine breitere Präsenz auf den Kapitalmärkten, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Dieses Uplisting und unsere kürzliche GDXJ-Aufnahme sind bedeutende Meilensteine auf unserem Wachstumskurs. Die nächsten Schritte auf dem Weg zu unserem Ziel einer Jahresproduktion von 500.000 Unzen sind der Abschluss der Machbarkeitsstudie für Ana Paula im ersten Halbjahr 2027 und die Aufnahme der Produktion bei diesem außergewöhnlichen Projekt im Jahr 2028. Da auch Cerro del Gallo und Goldstrike in den kommenden Jahren auf Bauentscheidungen hinarbeiten, verfügen wir über eine der umfangreichsten Wachstumspipelines der Branche.“

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein aufstrebender Goldproduzent, der sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Ende des Jahrzehnts 500.000 Unzen pro Jahr zu produzieren. Der Cashflow aus der unternehmenseigenen La-Colorada-Mine in Sonora und der San-Agustin-Mine in Durango unterstützt die Entwicklung der zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Pipeline von Wachstumsprojekten in Mexiko und den USA. Dazu gehören das Vorzeige-Entwicklungsprojekt Ana Paula in Guerrero, das Projekt Cerro del Gallo in Guanajuato und das Projekt Goldstrike in Utah.