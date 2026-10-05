🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    dpa-AFX Überblick

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    KONJUNKTUR vom 05.10.2026 - 12.30 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurozonen-PMI steigt, Sentix-Indikator fällt
    • BND warnt, Sánchez kündigt vorgezogene Wahl an
    • Autoindustrie schwächelt, E-Auto-Boom hält an
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 05.10.2026 - 12.30 Uhr
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ROUNDUP: Dienstleister-Stimmung der Eurozone hellt sich wie erwartet auf

    LONDON -Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im September wie erwartet aufgehellt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg um 1,4 Punkte auf 53,0 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit November 2025.

    Eurozone: Sentix-Konjunkturindex gefallen - 'Zweifel am Aufschwungsszenario'

    LIMBURG - Finanzmarktexperten schätzen die konjunkturelle Entwicklung des Euroraums im Oktober wieder negativer ein. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator sank um 2,4 Punkte auf 2,7 Punkte, wie das Institut am Montag in Limburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 4,2 Punkte gerechnet. Es war der erste Rückgang seit April.

    Eurozone: Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet

    LUXEMBURG - Der Anstieg der Erzeugerpreise hat sich in der Eurozone stärker als erwartet beschleunigt. Die Preise, die Firmen für ihre Waren verlangen, legten im August im Jahresvergleich um 8,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg von 7,6 Prozent gerechnet. Im Juli hatte der Anstieg bei 5,8 Prozent gelegen.

    Ifo: Stimmung in der Autoindustrie sackt ab

    MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Autoindustrie hat sich deutlich verschlechtert. Im September sackte sie laut Ifo-Institut um weitere 13 Punkte auf jetzt minus 35 ab. Das ist einer der schlechtesten Werte seit Jahren.

    ROUNDUP: BND-Chef sieht Deutschland im 'Schattenkrieg' mit Russland

    BERLIN - Deutschland muss aus Sicht der Geheimdienste vor allem mit Blick auf die Bedrohung durch Russland deutlich widerstandsfähiger werden, nicht nur militärisch. "Russland führt einen Schattenkrieg gegen uns", sagt der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Martin Jäger, während einer öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) des Bundestages. Es gehe dabei vor allem um Einschüchterung. "Moskau wettet auf unsere Schwäche." Aktuell gebe es keine Hinweise auf einen großangelegten Angriff Russlands gegen Nato-Staaten. "Allerdings könnte es insbesondere im Baltikum zu niedrigschwelligen militärischen Aktivitäten Russlands kommen."

    ROUNDUP: Spaniens Regierungschef Sánchez kündigt Neuwahlen an

    MADRID - Drei Tage nach dem Scheitern seiner Dekrete zur Bekämpfung der Wohnungsnot in Spanien im Parlament hat Spaniens linker Regierungschef Pedro Sánchez die Flucht nach vorn angetreten und eine vorgezogene Wahl angekündigt. Seine Regierung habe schon viel erreicht, aber es bleibe noch viel zu tun, sagte er bei einer landesweit übertragenen Fernsehansprache. Dafür brauche es aber eine "sehr viel breitere Mehrheit im Parlament". "Spanien muss sich entscheiden, ob es sich der rechtsextremen Welle anschließen oder weiterhin eine Bastion der sozialen Gerechtigkeit bleiben will", fügte der Sozialist hinzu.

    Maschinenbau: Zu wenig Aufträge aus dem Inland

    FRANKFURT - Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer sorgen sich um die anhaltend schwache Nachfrage nach ihren Produkten aus dem Inland. Man mache sich große Sorgen, dass insbesondere die Aufträge aus dem Inland von Monat zu Monat weiter schrumpfen, erklärt der Chefvolkswirt des Branchenverbands VDMA, Johannes Gernandt. "Das zeigt, wie angeschlagen der Standort Deutschland ist und wie dringend es durchgreifende Reformen benötigt."

    Kampf ums Rote Meer: Jemenitische Truppen melden Erfolge

    SANAA/ADEN/BERLIN - Nach Beginn einer Großoffensive gegen die Huthi-Miliz melden die Streitkräfte der international anerkannten Regierung des Jemens die Einnahme strategisch wichtiger Gebiete an der Meerenge Bab al-Mandab. Ein Militärsprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, Einheiten hätten unter anderem den Flughafen der Küstenstadt Dhubab im Südwesten des Landes unter ihre Kontrolle gebracht.

    Pflegekassen warnen vor weiteren Finanzrisiken

    BERLIN - Die Pflegekassen warnen vor weiter bestehenden Finanzrisiken für die Pflegeversicherung auch mit den Reformplänen der schwarz-roten Bundesregierung. "Das ist alles hochgradig auf Kante genäht", sagte Oliver Blatt, der Chef des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen, der auch die Pflegekassen vertritt, der "Rheinischen Post".

    Boom bei Elektroautos in Deutschland hält an

    FLENSBURG - Die starke Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland hat sich im September fortgesetzt. Rund 88.600 reine Elektroautos (BEV) wurden im September neu zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg mitteilte. Das seien rund 95 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Grund für die Entwicklung dürfte die E-Auto-Prämie des Bundes sein.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    dpa-AFX Überblick KONJUNKTUR vom 05.10.2026 - 12.30 Uhr ROUNDUP: Dienstleister-Stimmung der Eurozone hellt sich wie erwartet auf LONDON -Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im September wie erwartet aufgehellt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg um 1,4 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     