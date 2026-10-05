UBS stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Atoss Software vor Zahlen des Spezialisten für Personalmanagement zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Mit seiner Schätzung für das Umsatzwachstum auf Basis konstanter Wechselkurse liege er über der Markterwartung, schrieb Jarrod Chisholm in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Derweil sei bei den Aktien das Chancen-Risiko-Verhältnis ausgewogen. Insgesamt sei Atoss ein gut positioniertes Softwareunternehmen mit mehreren klaren Wachstumstreibern wie günstige steuerliche Rahmenbedingungen, Digitalisierung und Cloud-Migrationen sowie der Chance, Marktanteile in einem wachsenden Gesamtmarkt zu gewinnen./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 84,40EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Chisholm

Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

