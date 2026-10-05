UBS stuft DANONE auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Danone von 95 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Guillaume Delmas kürzte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Lebensmittelherstellers in den Jahren 2026 und 2027. Er begründete dies am Freitagnachmittag mit höheren Finanzierungskosten./rob/ajx/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 58,20EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 93
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