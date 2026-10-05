UBS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Das Management des französischen Technologiekonzerns habe sich zuversichtlich geäußert, schrieb Andre Kukhnin in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Er sehe Spielraum für eine kleine Anhebung der Unternehmensprognose für das Wachstum aus eigener Kraft in diesem Jahr./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 15:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 15:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,91 % und einem Kurs von 273,3EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 335
Kursziel alt: 335
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 335
Kursziel alt: 335
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