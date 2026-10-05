UBS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Das Management des französischen Technologiekonzerns habe sich zuversichtlich geäußert, schrieb Andre Kukhnin in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Er sehe Spielraum für eine kleine Anhebung der Unternehmensprognose für das Wachstum aus eigener Kraft in diesem Jahr./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 15:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,91 % und einem Kurs von 273,3EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 335

Kursziel alt: 335

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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