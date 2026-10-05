BAADER BANK stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. In der Erwartung eines guten dritten Jahresviertels schraubte Analyst Volker Bosse in einem Ausblick am Montag die Schätzungen für das Gesamtjahr nach oben. Er begründete dies in erster Linie damit, dass das Segment elektronische Rezepte der Online-Apotheke die Erwartungen voraussichtlich überbieten werde./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:27 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:27 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,64 % und einem Kurs von 66,80EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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