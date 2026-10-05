BAADER BANK stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. In der Erwartung eines guten dritten Jahresviertels schraubte Analyst Volker Bosse in einem Ausblick am Montag die Schätzungen für das Gesamtjahr nach oben. Er begründete dies in erster Linie damit, dass das Segment elektronische Rezepte der Online-Apotheke die Erwartungen voraussichtlich überbieten werde./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:27 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,64 % und einem Kurs von 66,80EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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