UBS stuft Puma SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 25,50 auf 22,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsbedingungen für den Sportwarenhersteller hätten sich stärker eingetrübt als erwartet, schrieb Robert Krankowski in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen am 30. Oktober. Der Gegenwind dürfte nach dem Übergangsjahr 2026 auch ins neue Jahr hinein anhalten./rob/gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 22,00EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22,70

Kursziel alt: 25,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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