UBS stuft Puma SE auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 25,50 auf 22,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsbedingungen für den Sportwarenhersteller hätten sich stärker eingetrübt als erwartet, schrieb Robert Krankowski in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen am 30. Oktober. Der Gegenwind dürfte nach dem Übergangsjahr 2026 auch ins neue Jahr hinein anhalten./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 22,00EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Robert Krankowski
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22,70
Kursziel alt: 25,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Krankowski
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22,70
Kursziel alt: 25,50
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