GOLDMAN SACHS stuft Auto1 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 vor Zahlen zum dritten Quartal von 37 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Investmentbank begründete das niedrigere Kursziel mit jüngsten Indikationen des Online-Autohändlers zum Verlauf des dritten Jahresviertels. Die Experten reduzierten die Schätzungen für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) 2026 und 2027. Auf Sicht von zwölf Monaten sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken jedoch attraktiv./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 15:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 16,00EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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