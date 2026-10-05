JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse von 280 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank weiter guter Handelsvolumina und der Volatilität der Finanzmärkte hätten sich die Aktien von Deutsche Börse und Euronext erfreulich entwickelt und erschienen inzwischen weitgehend angemessen bewertet, schrieb Tom Mills am Sonntag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen. Weitere Kursanstiege hingen nun von den Unternehmensgewinnen ab. Mills bevorzugt aus Bewertungssicht Euronext. London Stock Exchange hinke den Konkurrenten kursseitig hinterher und habe am meisten Luft nach oben. Die für eine Erholung nötigen Belege erwartet der Experte aber erst 2027./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:02 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 287,9EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tom Mills

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 330

Kursziel alt: 280

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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