JEFFERIES stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat London Stock Exchange (LSE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Dank weiter guter Handelsvolumina und der Volatilität der Finanzmärkte hätten sich die Aktien von Deutsche Börse und Euronext erfreulich entwickelt und erschienen inzwischen weitgehend angemessen bewertet, schrieb Tom Mills am Sonntag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen. Weitere Kursanstiege hingen nun von den Unternehmensgewinnen ab. Mills bevorzugt aus Bewertungssicht Euronext. LSE hinke den Konkurrenten kursseitig hinterher und habe am meisten Luft nach oben. Die für eine Erholung nötigen Belege erwartet der Experte aber erst 2027./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:02 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 97,22EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tom Mills

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar