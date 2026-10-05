JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu wies am Montag darauf hin, dass die US-Luftfahrtbehörde FAA einen Software-Fehler nicht als sicherheitsrelevantes Risiko eingestuft habe. Das lasse darauf schließen, dass Flugzeuge des Typs MAX 10 mit dem Software-Upgrade noch vor dem Jahresende zertifiziert und im kommenden Jahr erstmals ausgeliefert werden dürften./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 17:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 173,0EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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