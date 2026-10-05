DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EssilorLuxottica auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 174 auf 157 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Konsensschätzungen für den Brillenhersteller seien noch nicht vollständig angepasst worden und noch etwas zu hoch, schrieb Falko Friedrichs am Montag. Zusammen mit unsicheren Perspektiven für das KI-Brillen-Geschäft sorge dies dafür, dass er an der Seitenlinie bleibe./rob/ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 145,1EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 157

Kursziel alt: 174

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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