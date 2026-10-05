JEFFERIES stuft Fresenius SE auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius vor einem Treffen mit dem Chef Michael Sen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die geschäftliche Dynamik und die zukünftigen Perspektiven der Segmente Biosimilars, Medtech und Ernährung dürften im Fokus stehen, schrieb James Vane-Tempest in einem Ausblick am Montag. Hinzu komme die Frage der Nachhaltigkeit der durch neue Produkte und Dienste angetriebenen Wachstumsagenda./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 44,27EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
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