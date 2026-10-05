Frühere Buffett-Aktie jetzt mit Top-Einstiegschance!

Hier von profitiert vor allem die brasilianische Neobank Nu Holdings , bei der zwischen dem Börsengang 2021 und Ende 2024 auch Investorenlegende Warren Buffett mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway beteiligt war – auch wenn die Aufnahme ins Investmentportfolio einem seiner „Offiziere“ zugesprochen wird. Mit rund 140 Millionen Kundinnen und Kunden, davon rund die Hälfte in Brasilien, ist Nu Holdings inzwischen der reichweitenstärkste Anbieter von Finanzdienstleistungen in Südamerika.

Latein- und Mittelamerika wird zwar schon seit Jahrzehnten von politischer Instabilität und vielen Regierungswechseln geprägt, den wirtschaftlichen Aufstieg des Kontinents als Ganzem konnte das jedoch nicht verhindern. Der Rohstoffreichtum, eine junge und zunehmend gut ausgebildete Bevölkerung sowie wachsendes Interesse anderer Weltregionen haben zu einer schnell wachsenden Mittelschicht mit steigender Kaufkraft geführt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Brasiliens Aktienmarkt mit Erleichterungsrallye nach der Wahl

Trotz wachsender Geschäfte ist die Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten aber zunehmend unter Druck geraten. Das spiegelt einerseits einen schwächeren Branchentrend wider, denn die stark steigenden Anleiherenditen werden für die Branche vom Rücken- inzwischen zum Gegenwind, da der Wert bestehender Anleihen sinkt

Andererseits hat auch die Präsidentschaftswahl in Brasilien ihren Schatten vorausgeworfen – die endete am Sonntag mit einem überraschenden Vorsprung von Rechtsaußen-Politiker Flávio Bolsonaro, dem Sohn des gescheiterten Präsidenten Jair Bolsonaro. Zwar steht in drei Wochen noch eine Stichwahl gegen den Amtsinhaber Lula da Silva an, doch die Aussichten auf den Wahlsieg eines als wirtschaftsliberal geltenden Kandidaten haben Brasiliens Börse am Montag beflügelt. Das könnte auch der Aktie von Nu Holdings neuen Schwung verleihen.

Nu Holdings Chartsignale

Übergeordneter Aufwärtstrend: Die Aktie von Nu Holdings befindet sich nach ihrem Bärenmarkttief Anfang 2023 in einer mehrjährigen Anstiegsbewegung.

Die Aktie von Nu Holdings befindet sich nach ihrem Bärenmarkttief Anfang 2023 in einer mehrjährigen Anstiegsbewegung. Korrektiver Abwärtstrend: Seit Ende Januar korrigieren die Anteile stark, nachdem die Rekordnotierungen technisch nicht bestätigt werden konnten.

Seit Ende Januar korrigieren die Anteile stark, nachdem die Rekordnotierungen technisch nicht bestätigt werden konnten. Bullishe Divergenzen: Inzwischen liegt der zum Januar umgekehrte Fall vor, die Aktie notiert trotz Abwärtstrend mit Aufwärtstrends in den technischen Indikatoren.

Inzwischen liegt der zum Januar umgekehrte Fall vor, die Aktie notiert trotz Abwärtstrend mit Aufwärtstrends in den technischen Indikatoren. Chancen auf Trendwende: Nach dem Auftreffen auf einer wichtigen Unterstützung und einer Erholung von überverkauften Zuständen überwiegen die Anstiegschancen.



Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 07.04.2022 bis 05.10.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Außerdem kann die Rendite infolge von Wechselkursschwankungen kleiner oder größer als die Basiswertentwicklung ausfallen.

Dreht Brasiliens Wachstumswunder jetzt wieder auf?

Die Nubank ist eine 2013 gegründete Online-Bank, welche traditionellen Finanzhäusern wie Itáu Unibanco auf dem brasilianischen und lateinamerikanischen Heimatmarkt erfolgreich Konkurrenz macht. Mit 118 Millionen Kundinnen und Kunden allein in Brasilien kommt das Unternehmen inzwischen auf eine Marktdurchdringung von 50 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Inzwischen expandiert der Konzern auch in Kolumbien und Mexiko, wo es ebenfalls eine schnell wachsende Mittelschicht gibt.

Neben klassischen Dienstleistungen wie Girokonten deckt Nubank die komplette Bandbreite an Finanzdienstleistungen ab über Brokerage, Kreditkarten und Finanzierungen bis hin zu innovativen Produkten wie Lohnvorauszahlungen. Das hat die Bank zum nach Kundenzahl wachstumsstärksten Anbieter auf dem amerikanischen Doppelkontinent gemacht. Gegenüber 2022 hat sich die User-Zahl mehr als verdoppelt.

Geschäfts- und Kursentwicklung häufig disparat

Auch die Geschäfte wuchsen stark. Seit dem Börsengang 2021 sind die Erlöse von 850,0 Millionen US-Dollar auf 8,44 Milliarden US-Dollar in den zurückliegenden 12 Monaten geklettert. Daraus erwirtschaftete Nu Holdings einen Nettoertrag von 3,61 Milliarden US-Dollar. Das zeigt die ungewöhnlich hohe Ertragskraft an. Mit einer Nettomarge von fast 43 Prozent liegt Nu Holdings um knapp 70 Prozent über dem Branchendurchschnitt.

Anlegerinnen und Anleger profitierten grundsätzlich, denn gegenüber dem IPO-Preis von 9,00 US-Dollar sowie der Erstnotiz bei 11,25 US-Dollar hat sich die Aktie inzwischen deutlich verteuert – allerdings nicht ohne, dass die Aktie während des Bärenmarktes 2022/23 deutlich unter ihren Ausgabepreis gefallen ist. Wer den Anteilen jedoch anders als Warren Buffett treu geblieben ist, durfte sich noch im Januar über neue Rekordnotierungen freuen.

Inzwischen zeichnet sich eine Gegenbewegung ab

Seither ging es jedoch bergab – nicht, weil sich am grundsätzlich hohen Wachstum etwas geändert hätte, sondern vor allem aufgrund bearisher Divergenzen in den technischen Indikatoren RSI und MACD, welche das Allzeithoch nicht bestätigen konnte und die sich bereits seit Oktober letzten Jahres in Abwärtstrends befinden. Das hat zu einer mittelfristigen Trendwende mit deutlich niedrigeren Notierungen geführt. Zuletzt belastete die Aktie vor allem das erneute Unterschreiten der gleitenden Durchschnitte sowie die Unsicherheit vor der Präsidentschaftswahl.

Im Bereich von 12,50 US-Dollar ist die Aktie jedoch auf eine wichtige Unterstützung gestoßen. Hier verläuft auch die Trendlinie des mehrjährigen und bislang übergeordneten Aufwärtstrends. Dass sich Nu Holdings von hier aus weiter steigern kann, dafür liegt eine hohe Wahrscheinlichkeit vor, denn im Trendstärkeindikator MACD zeigen sich inzwischen bullishe Divergenzen, während im Relative-Stärke-Index (RSI) eine Bodenbildung vorliegt.

Nachdem sich dieser von überverkauften Zuständen erholt hat und die Aktie zum Wochenauftakt gefragt ist, dürfte eine Gegenbewegung bis in den Bereich der gleitenden Durchschnitte beziehungsweise bis zum Widerstandsbereich bei 15,00 US-Dollar einsetzen. Neue Tiefs, etwa bis zum Support bei 10,00 US-Dollar, wären dagegen erst für Kurse nachhaltig unter 12,50 US-Dollar zu befürchten. Damit liegt ein zur Oberseite deutlich verbessertes Chance-Risiko-Verhältnis vor.

Bewertung nach Korrektur äußerst attraktiv

Durch die in den vergangenen Monaten anhaltenden Kursverluste ist die Unternehmensbewertung inzwischen unter ihren historischen Durchschnitt gerutscht. Für das laufende Geschäftsjahr steht ein KGVe von 15,7 zu Buche, was um die Hälfte unter dem Mittel der vergangenen 3 Jahre liegt. Für 2027 wird mit einem Gewinnvielfachen von 12,2 gerechnet, das sich damit auch dem Branchendurchschnitt von 11,0 nähert. Das ist mit Blick auf ein Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von deutlich unter 1,0 sehr fair.

Abstriche müssen Anlegerinnen und Anleger beim Buchwert machen, für den mehr als das Vierfache abgerufen wird, was deutlich über dem Branchenmittel von 1,3 liegt. Die Cashflow-Rendite lag im vergangenen Jahr bei etwa 5 Prozent, was deutlich unter dem Vergleichswert der Bezugsgruppe liegt. Aufschläge hier sind jedoch gerechtfertigt durch das gegenüber herkömmlichen Banken deutlich höhere Wachstum. Das Börseninformationsportal SeekingAlpha verleiht der Aktie für ihre Bewertung die Schulnote „befriedigend“.

Wall Street weiterhin überwiegend zuversichtlich

Ungeachtet der zuletzt schwachen Performance sind Analystinnen und Analysten der Aktie überwiegend wohlgesonnen geblieben. Bei insgesamt 22 Empfehlungen kommt Nu Holdings 13 Mal auf „Kaufen“, 5 Mal auf „Übergewichten“ sowie auf 3 neutrale Bewertungen. Nur eine Analystenstimme rät zum Reduzieren von Positionen, womit das Papier insgesamt auf eine Bewertung zum „Kaufen“ kommt.

Der faire Wert der Anteile wird im Mittel mit 18,64 US-Dollar veranschlagt. Das entspricht gegenüber dem Schlusskurs aus der vergangenen Woche einer Upside von 38,8 Prozent. Nach dem kräftigen Kursanstieg auf 14,70 US-Dollar in Reaktion auf das Wahlergebnis in Brasilien sind laut Analystinnen und Analysten noch 26,8 Prozent zu holen. Die Range der Kursziele liegt zwischen 12,00 (-18,4 Prozent) und 23,00 US-Dollar (+56,5 Prozent).

Nu Holdings auf einen Blick

ISIN: KYG6683N1034

KYG6683N1034 Börsenwert: 64,9 Milliarden US-Dollar

64,9 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2026: 15,7

15,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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