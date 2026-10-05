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    Neue Chipfabrik in Thüringen soll Unabhängigkeit von Asien stärken

    Für Sie zusammengefasst
    • X-FAB legt Grundstein für Erfurter Chipfabrik
    • Neubau soll Europas Halbleiter-Unabhängigkeit stärken
    • Bis Ende 2028 sind rund 100 Stellen geplant
    Neue Chipfabrik in Thüringen soll Unabhängigkeit von Asien stärken
    Foto: Siarhei - 356130783

    ERFURT (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller X-FAB nimmt den millionenschweren Bau einer neuen Chipfabrik in Erfurt in Angriff. Für das Großprojekt wurde am Montag der Grundstein gelegt. Die neue Fabrik solle die wachsende Nachfrage aus den Bereichen Automobil, Industrie und Medizintechnik unterstützen, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem werde damit ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der europäischen Souveränität auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie geleistet.

    Europa will unabhängiger in der Halbleiterproduktion werden. Derzeit ist Europa stark von Importen vor allem aus Asien abhängig. Die "Fab4Micro" in Erfurt wird vom Bund und vom Freistaat Thüringen mit insgesamt 127,4 Millionen Euro gefördert. Auf dem Firmengelände sollen neue Reinräume entstehen. Dort werden nach Unternehmensangaben unter anderem Mikrosysteme gefertigt, die elektronische und optische Funktionen in einem Bauteil vereinen. Sie würden beispielsweise für Künstliche Intelligenz (KI), neue Rechenzentren, optische Systeme oder Medizintechnik benötigt.

    Rund 100 neue Stellen vorgesehen

    Nach früheren Angaben ist der Produktionsstart in der neuen Chipfabrik Ende 2028 vorgesehen. Zwischen 300 und 400 Millionen Euro sollen investiert werden. Rund 100 zusätzliche Arbeitsplätze sind geplant. Die jetzige Grundsteinlegung sei ein wichtiger Meilenstein für X-FAB, betonte der Geschäftsführer des Erfurter Standortes, Gabriel Kittler. Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) sprach von einem wichtigen Impuls für den Wirtschaftsstandort Thüringen und für mehr europäische Resilienz bei Schlüsseltechnologien.

    Die börsennotierte X-FAB-Gruppe, die ihren Ursprung in Erfurt hat, unterhält Fabriken in Deutschland, Malaysia, Frankreich und den USA. Von den weltweit 4.300 Beschäftigten arbeiten rund 800 in der Thüringer Landeshauptstadt. X-FAB produziert Halbleiter für spezielle Anwendungen im Auftrag von Kunden./geh/DP/mis






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