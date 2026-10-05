RUA GOLD meldet weitere hochgradige Bohrergebnisse und eine durchgehende Mineralisierung in seinem Gold-Antimon-Projekt Auld Creek

5. Oktober 2026 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSX: RUA, NZX: RGI, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) („RUA GOLD“ oder das „Unternehmen“) freut sich, einen aktuellen Bericht über die Explorations- und Ressourcenbohrungen im Rahmen seines Gold-Antimon-Projekts Auld Creek (das „Auld-Creek-Projekt“) in Reefton, Neuseeland, vorzulegen.

Die laufenden Ressourcenbohrungen auf Auld Creek belegen weiterhin eine starke Kontinuität der hochgradig mineralisierten Erzfälle, wobei die Mineralisierung sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe noch offen ist. Nach der im Juli 2026 erfolgten Ankündigung des Unternehmens[i], dass Auld Creek im Rahmen des neuseeländischen Fast-Track-Genehmigungsverfahrens als gelistetes Projekt anerkannt wurde, liegt RUA GOLD weiterhin im Zeitplan, um im Oktober 2026 seinen Hauptantrag einzureichen und im Dezember 2026 eine Vor-Machbarkeitsstudie („PFS“) zu veröffentlichen.[ii]

Wichtigste Punkte:

Vier Bohrgeräte setzen die Ressourcenbohrungen im weiter wachsenden Auld-Creek-System fort, das sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe weiterhin offen ist.

Bei den jüngsten Bohrungen wurden erneut hochgradige Gold-Antimon-Mineralisierungen durchteuft, darunter schmale Zonen mit außergewöhnlichen Goldgehalten in den Bohrlöchern ACDDH127 und ACDDH130: 0,3 m mit 43,6 g/t Au (>1 oz/t Au) bzw. 0,3 m mit 69,2 g/t Au (>2 oz/t Au). In den Bohrkernen ist weiterhin sichtbares Gold erkennbar.

Zu den wichtigsten Untersuchungsergebnissen der Bohrungen auf Auld Creek zählen: ACDDH121: 11,7 m mit 5,0 g/t AuEq 2 (4,1 g/t Au & 0,4 % Sb) ab 365 m ACDDH123A: 2,2 m mit 34,6 g/t AuEq 2 (10,3 g/t Au & 11,3 % Sb) ab 228 m ACDDH123B: 5 m mit 7,4 g/t AuEq 2 (4,8 g/t Au & 1,2 % Sb) ab 236 m ACDDH127: 6,6 m mit 24,9 g/t AuEq 2 (10,5 g/t Au & 6,7 % Sb) ab 359 m Einschließlich 0,3 m mit 43,6 g/t Au und 33,3 % Sb ACDDH130: 6,3 m mit 14,4 g/t AuEq 2 (13,7 g/t Au & 0,3 % Sb) ab 208 m Einschließlich 0,3 m mit 69,2 g/t Au

Die Bohrungen belegen weiterhin die Kontinuität der flach abfallenden mineralisierten Erzfälle in Streichrichtung. Mehrere Erzfälle in der Tiefe, die sich in Abständen von etwa 40 m wiederholen, untermauern das Potenzial für ein weiteres Ressourcenwachstum nach Norden und in die Tiefe.

Vier Bohrgeräte sind nach wie vor der Erschließung der Ressourcen im Vorfeld einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung zugewiesen, die für das 4. Quartal 2026 geplant ist.

Das Unternehmen liegt weiterhin im Zeitplan, um im Oktober 2026 seinen Hauptantrag im Rahmen des neuseeländischen Fast-Track-Genehmigungsverfahrens einzureichen.

Robert Eckford, CEO des Unternehmens, erklärte: „Diese jüngsten Ergebnisse und die anhaltenden Funde von sichtbarem Gold unterstreichen den hochgradigen Charakter der Mineralisierung und das Wachstumspotenzial von Auld Creek. Die Kontinuität der hochgradigen Erzfälle und die sich wiederholenden Mineralisierungen in der Tiefe stärken unsere Zuversicht hinsichtlich des Potenzials für ein weiteres Ressourcenwachstum.

Da vier Bohrgeräte die Ressourcenentwicklung weiter vorantreiben, streben wir für das 4. Quartal eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung an. Wir liegen nach wie vor im Zeitplan, unseren Antrag im Rahmen des Fast-Track-Genehmigungsverfahrens im Oktober einzureichen.“

Abbildung 1: Highlights der jüngsten Bohrungen auf Auld Creek – Längsschnitt der Fraternal-Struktur

AKTUELLES ZUR EXPLORATION AUF AULD CREEK

Die Bohrungen liefern weiterhin überzeugende Hinweise auf eine Erweiterung der Gold-Antimon-Ressource; die Fraternal-Struktur (eine bedeutende synklinale, gescherte Faltenstruktur), welche die Mineralisierung beherbergt, wurde in einer Tiefe von über 500 Metern durchteuft und erstreckt sich den Bohrungen zufolge über mehr als 1.400 Meter in nördlicher Richtung.

Infill-Bohrungen entlang der Fraternal-Struktur bestätigen Erzfälle mit hochgradiger Mineralisierung, die flach bis mäßig nach Norden abfallen und sich in Abständen von etwa 40–60 m in der Tiefe wiederholen. Das derzeitige Verhältnis der Umwandlung von abgeleiteten zu angezeigten Ressourcen beträgt mehr als 70 % und verbessert sich mit jeder erfolgreichen Bohrung.

Derzeit werden in nördlicher Richtung weitere Bohrungen niedergebracht, um die Ausdehnung der Mineralisierung zu erweitern. Eine Untersuchung des Potenzials in der Tiefe ist für das 4. Quartal 2026 vorgesehen.

Das aktive Bohrprogramm zur Erkundung der Ressource umfasst die gesamte Bandbreite der für die Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) erforderlichen geotechnischen und metallurgischen Untersuchungen, einschließlich Hydrologie, Gesteinsfestigkeit, spezifischem Gewicht und Charakterisierung der Erzzonen. Die Arbeiten im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Fast-Track-Antrag und der Einreichung der erforderlichen NI-43-101-Berichte sind weitgehend abgeschlossen.

Abbildung 2: Hochgradiges Au und Sb aus ACDDH127 und ACDDH130.

Tabelle 1: Signifikante Abschnitte aus den jüngsten Bohrungen bei Auld Creek.

Bohrloch ID Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Wahre Mächtigkeit (m) Au (g/t) Sb % Einschließlich ACDDH121 365,5 377,2 11,7 4,9 4,1 0,4% 5m @ 6,5g/t Au & 2m @ 1,7% Sb ACDDH123A 228 230,2 2,2 0,6 10,3 11,3% ACDDH123B 236 241 5 1,3 4,8 1,2% ACDDH124 209,1 219,5 10,4 9,3 1,3 0,4% 0,4m @ 5,2g/t Au & 3,4% Sb ACDDH126 228 235 7 1,8 2,1 0,1% ACDDH127 359 365,6 6,6 3,6 10,5 6,7% 0,3m @ 43,6g/t Au & 33,3% Sb ACDDH130 208,3 214,6 6,3 2,5 13,7 0,3% 0,3m @ 33,0g/t Au & 6,8% Sb gefolgt von 0,3m @ 69,2g/t Au

Abbildung 3: Standorte der laufenden Explorationsprojekte von Rua Gold

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Dank jahrzehntelanger Erfahrung ist es unserem Team gelungen, bedeutende Entdeckungen auf mehreren Kontinenten in langjährig produzierende Minen zu überführen. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit Konzessionsflächen von über 120.000 Hektar in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten von 9–50 g/t gefördert wurden. [iii]

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki District der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. [iv]

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Simon Henderson CP, AUSIMM, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und Chief Operating Officer und Direktor von RUA GOLD, hat die hierin enthaltenen technischen Angaben geprüft und genehmigt. Herr Henderson hat an den geochemischen Probenahme- und Kartierungsprogrammen teilgenommen, um sich zu vergewissern, dass diese in Übereinstimmung mit den Standardbetriebsverfahren durchgeführt wurden. Herr Henderson hat die offengelegten Daten durch Überprüfung der Standort-, Analyse- und Testdaten verifiziert, die den Angaben in der hierin enthaltenen technischen Offenlegung zugrunde liegen.

QA/QC-Bohrkern

Die Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an SGS Laboratories, Westport, geschickt. SGS ist unabhängig vom Unternehmen. Die Proben wurden zerkleinert und pulverisiert, sodass 85 % der Gesteinsspäne 75 µm durchlaufen. Die pulverisierten Gesteinssplitter wurden in zwei Proben aufgeteilt: Eine Probe von ca. 50 g wurde zur Laboranalyse geschickt, der Ausschuss wurde zur pXRF-Analyse und Lagerung an Rua zurückgeschickt. Kontrollproben (zertifizierte Standards und nicht zertifizierte Blindproben) sowie Duplikate werden mit einer angestrebten Einfügungsrate von 12 % eingebracht. Die Ergebnisse werden fortlaufend hinsichtlich Richtigkeit, Präzision und Kontamination bewertet.

Die pulverisierten Gesteinssplitterproben wurden an ALS Brisbane geschickt, um dort mittels einer 50-g-Brandprobe mit AAS-Abschluss (ALS-Code Au-AA26) auf Gold (Au) untersucht zu werden, sowie auf Antimon (Sb) mittels Probenvorbereitung durch Lithiumborat-Schmelze, gefolgt von einer Auswertung mittels Röntgenfluoreszenz (XRF) (ALS-Codes: Sb-XRF15b für 0,005–20,0 % Sb und Sb-XRF15c für 0,01–80,0 % Sb).

Kontakt RUA GOLD

Neuseeland

Simon Delander

VP Risk Stakeholder Regulatory Affairs

E-Mail: sdelander@RUAGOLD.com

Website: www.RUAGOLD.com

Kanada

Robert Eckford

Chief Executive Officer

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand von Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „dürften“, „könnten“ oder „sollten“, und beinhalten insbesondere Aussagen zu: den Strategien, Erwartungen, geplanten Aktivitäten oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Bohrprogramm am Zielgebiet Auld Creek sowie dessen Zeitplan und Ergebnisse, dem Zeitplan oder den Ergebnissen der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS), dem Zeitplan oder dem Ergebnis eines Antrags auf eine Bergbaugenehmigung sowie den erwarteten Beiträgen von Herrn Prins. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Tabelle 2: Lage der gemeldeten Bohrlöcher bei Auld Creek des Programms von RUA

Bohrloch ID Easting Northing rL Gesamttiefe Site _ID Neigung Azimut (wahr) Jahr ACDDH084 1507192 5333296 514,43 230,5 Pad 04 -59,5 35 2026 ACDDH120 1507183 5333519 452,6 202,5 Pad 05 -46,6 127,2 2026 ACDDH121 1507082 5333094 583,28 397 Pad 08 -68,9 115,7 2026 ACDDH122 1506958 5332959 611,61 457,1 Pad 13 -56,7 92,3 2026 ACDDH123 1507290 5333151 537,69 255,1 Pad 24 -70,6 277,1 2026 ACDDH124 1507072 5332958 605,53 226 Pad 18 -46,7 112,5 2026 ACDDH125 1507183 5333521 452,46 187,5 Pad 05 -51,9 97,5 2026 ACDDH126 1507291 5333149 538,25 244,5 Pad 24 -70,7 260,4 2026 ACDDH127 1507082 5333094 583,17 378,1 Pad 08 -62 66,6 2026 ACDDH128 1507184 5333520 452,6 187,5 Pad 05 -51,9 110,9 2026 ACDDH130 1507290 5333152 537,45 247,5 Pad 24 -69,3 300,5 2026

Tabelle 3: Signifikante Bohrabschnitte bei Auld Creek, Zusammensetzung der gesamten mineralisierten Zone

Bohrloch-Nr. Von Bis Abschnitt Au (g/t) Sb (%) ACDDH121 356 356,5 0,5 1,26 0,02 ACDDH121 356,5 357 0,5 3,36 0,01 ACDDH121 357 357,45 0,4 4,28 0,03 ACDDH121 357,45 358 0,6 2,69 0,01 ACDDH121 365,5 366 0,5 0,36 1,60 ACDDH121 366 366,5 0,5 5,18 2,74 ACDDH121 366,5 367 0,5 4,35 1,77 ACDDH121 367 367,5 0,5 2,43 0,83 ACDDH121 367,5 368 0,5 1,42 0,03 ACDDH121 368 368,5 0,5 6,93 0,09 ACDDH121 368,5 368,9 0,4 2,02 0,31 ACDDH121 368,9 369,5 0,6 2,57 0,03 ACDDH121 369,5 370 0,5 0,06 0,01 ACDDH121 370 370,3 0,3 0,2 0,01 ACDDH121 370,3 370,7 0,4 1,36 0,03 ACDDH121 370,7 371,05 0,35 0,19 0,01 ACDDH121 371,05 371,5 0,45 1,64 0,02 ACDDH121 371,5 372 0,5 7,83 0,02 ACDDH121 372 372,5 0,5 3,03 0,01 ACDDH121 372,5 373 0,5 1,02 0,04 ACDDH121 373 373,5 0,5 2,51 0,03 ACDDH121 373,5 374 0,5 7,25 1,85 ACDDH121 374 374,45 0,45 4,56 0,26 ACDDH121 374,45 375 0,55 11,65 0,44 ACDDH121 375 375,5 0,5 11,4 0,02 ACDDH121 375,5 376 0,5 8,25 0,01 ACDDH121 376 376,5 0,5 7,21 0,07 ACDDH121 376,5 377,15 0,65 1,45 0,02 ACDDH123 228 228,95 0,95 0,55 0,49 ACDDH123 228,95 229,25 0,3 14,05 29,20 ACDDH123 229,25 229,9 0,65 17,7 2,09 ACDDH123 229,9 230,2 0,3 22,1 47,30 ACDDH123 236 236,5 0,5 1,59 0,11 ACDDH123 236,5 237 0,5 2,45 0,04 ACDDH123 237 237,7 0,7 3,25 0,02 ACDDH123 237,7 238,3 0,6 9,76 8,03 ACDDH123 238,3 239 0,7 12,1 0,53 ACDDH123 239 239,5 0,5 6,03 1,40 ACDDH123 239,5 240 0,5 0,67 0,02 ACDDH123 240 240,5 0,5 2,93 0,05 ACDDH123 240,5 241 0,5 1,32 -0,01 ACDDH125 168 168,8 0,8 0,25 0,01 ACDDH125 168,8 169,2 0,4 0,76 -0,01 ACDDH125 169,2 169,5 0,3 0,85 0,06 ACDDH125 169,5 170 0,5 0,84 0,02 ACDDH125 170 170,5 0,5 1 0,07 ACDDH125 170,5 171 0,5 0,31 0,01 ACDDH125 171 171,5 0,5 1,34 0,22 ACDDH125 171,5 172 0,5 0,71 0,07 ACDDH125 172 172,5 0,5 2,62 0,76 ACDDH126 228 228,4 0,4 6,22 0,95 ACDDH126 228,4 229 0,6 0,86 0,02 ACDDH126 229 229,5 0,5 5,23 0,04 ACDDH126 229,5 230 0,5 5,61 0,01 ACDDH126 230 231 1 2,38 0,02 ACDDH126 231 232 1 0,73 0,01 ACDDH126 232 232,5 0,5 0,34 0,03 ACDDH126 232,5 233 0,5 1,59 0,14 ACDDH126 233 233,5 0,5 1,07 0,06 ACDDH126 233,5 234 0,5 0,92 0,01 ACDDH126 234 234,5 0,5 0,56 0,03 ACDDH126 234,5 235 0,5 2,28 0,21 ACDDH127 358,95 359,35 0,4 9,6 41,50 ACDDH127 359,35 359,65 0,3 43,6 33,30 ACDDH127 359,65 360 0,35 17,85 17,45 ACDDH127 360 360,5 0,5 16,45 6,51 ACDDH127 360,5 361 0,5 3,19 3,29 ACDDH127 361 361,5 0,5 9,46 3,63 ACDDH127 361,5 362 0,5 5,6 1,16 ACDDH127 362 362,5 0,5 17,75 2,53 ACDDH127 362,5 363 0,5 2,06 0,21 ACDDH127 363 363,45 0,45 4,71 0,14 ACDDH127 363,45 364,1 0,65 16,7 1,98 ACDDH127 364,1 364,5 0,4 1,99 0,13 ACDDH127 364,5 365 0,5 6,56 2,20 ACDDH127 365 365,5 0,5 2,36 0,14 ACDDH127 368 368,65 0,65 1,77 0,39 ACDDH127 368,65 369,15 0,5 0,76 3,34 ACDDH127 369,15 370 0,85 0,68 0,81 ACDDH127 370 370,5 0,5 1,18 0,23 ACDDH127 370,5 371 0,5 1,09 0,43 ACDDH128 170,5 171 0,5 2,34 5,19 ACDDH128 171 172 1 0,3 0,16 ACDDH128 172 173 1 0,5 1,07 ACDDH130 207,6 208,3 0,7 1,74 0,01 ACDDH130 208,3 208,8 0,5 4,07 0,01 ACDDH130 208,8 209,4 0,6 13,05 0,01 ACDDH130 209,4 209,8 0,4 22,6 0,01 ACDDH130 209,8 210,2 0,4 25 0,05 ACDDH130 210,2 210,5 0,3 33 6,75 ACDDH130 210,5 210,8 0,3 69,2 0,07 ACDDH130 210,8 211,7 0,9 12,5 0,04 ACDDH130 211,7 212,5 0,8 6,57 0,01 ACDDH130 212,5 213 0,5 3,7 -0,01 ACDDH130 213 213,7 0,7 9,18 0,01 ACDDH130 213,7 214,6 0,9 2,01 -0,01 ACDDH124 209,1 209,5 0,4 1,03 0,03 ACDDH124 209,5 210,05 0,55 2,15 0,03 ACDDH124 210,05 210,5 0,45 0,12 -0,01 ACDDH124 210,5 211 0,5 0,61 0,03 ACDDH124 211 211,35 0,35 5,2 3,39 ACDDH124 211,35 212 0,65 0,99 0,04 ACDDH124 212 212,6 0,6 0,46 0,01 ACDDH124 212,6 213,25 0,65 1,14 0,01 ACDDH124 213,25 214 0,75 0,01 0,01 ACDDH124 214 214,5 0,5 0,01 0,01 ACDDH124 214,5 215 0,5 0,01 0,01 ACDDH124 215 215,5 0,5 2,5 4,76 ACDDH124 215,5 216 0,5 3,03 0,19 ACDDH124 216 216,5 0,5 0,38 0,01 ACDDH124 216,5 217 0,5 1,69 0,02 ACDDH124 217 217,5 0,5 1,97 0,02 ACDDH124 217,5 218 0,5 0,88 0,01 ACDDH124 218 218,5 0,5 1,09 0,01 ACDDH124 218,5 219 0,5 2,71 0,01 ACDDH124 219 219,5 0,5 1,38 0,01

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[i] Siehe die Pressemitteilung von Rua Gold mit dem Titel „RUA GOLD’s Auld Creek Project Qualifies for New Zealand’s 6-Month Fast-Track Approvals Process“ vom 30. Juli 2026, abrufbar auf der Website des Unternehmens unter www.ruagold.com sowie auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

[ii] Basierend auf dem jüngsten technischen Bericht von Reefton wird die Goldäquivalent-Formel wie folgt berechnet: AuEq = Au g/t + 2,15 × Sb %, wobei ein Goldpreis von 3.000 US$ pro Unze, ein Antimonpreis von 25.000 US$ pro Tonne und eine Ausbeute von 85 % zugrunde gelegt werden.

[iii] Technischer Bericht zum Projekt Reefton, Neuseeland, mit Stichtag 27. Februar 2026, verfügbar im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

[iv] Christie, A., Simpson, M., Barker, R. und Braithwaite, R. 2019. Exploration for epithermal Au-Ag deposits in New Zealand: history and strategy. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 62:1, 414–441. Technischer Bericht gemäß NI 43-101, Vormachbarkeitsstudie für den Distrikt Waihi, Neuseeland. OceanaGold Corporation, Berichtsdatum: 11. Dezember 2024.

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Die Rua Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 0,770EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.