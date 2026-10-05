Ajinomoto Bio-Pharma Services präsentiert seine neu gestaltete globale Marke und unterstreicht damit seine Stärke in der Spezialisierung

TOKIO, 5. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services („Aji Bio-Pharma"), ein globales Netzwerk aus spezialisierten Auftragsentwicklungs- und -fertigungsunternehmen (CDMOs) und unterstützenden Technologien, hat heute eine überarbeitete globale Marke vorgestellt, einschließlich aktualisierter Botschaften und einer neuen visuellen Identität sowie einer neu gestalteten globalen Website, die deutlicher zum Ausdruck bringt, wofür das Unternehmen heute steht und wie sehr es sich dafür einsetzt, Kunden bei der Entwicklung von Arzneimitteln zu unterstützen, die zur Verbesserung der Gesundheit der Menschheit beitragen.

In einer Zeit, in der Biopharma-Unternehmen zunehmend fundiertes Fachwissen benötigen, um die immer anspruchsvolleren Herausforderungen in den Bereichen Entwicklung und Herstellung zu meistern, liegt die Stärke von Aji Bio-Pharma in der Spezialisierung. Von kleinen Molekülen über Oligonukleotide, Peptide, Gentherapie, Proteine bis hin zu Biokonjugaten: Der Geschäftsbereich des Unternehmens konzentriert sich gezielt auf bestimmte Bereiche der Biopharmazie und verbindet dies mit wissenschaftlicher Innovation, um die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern.

Grundlage dieser Spezialisierung ist die mehr als hundertjährige Geschichte wissenschaftlicher Innovationen der Ajinomoto-Gruppe. Dieses Erbe prägt Aji Bio-Pharma auch heute noch, unter anderem durch die Entwicklung eigener Technologien, die neue Möglichkeiten in der biopharmazeutischen Entwicklung und Herstellung eröffnen. Zusammen mit unserem gemeinsamen Bekenntnis zu Qualität, operativer Exzellenz und Nachhaltigkeit ermöglicht dies Aji Bio-Pharma, die Zuverlässigkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit zu bieten, auf die sich unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Programme verlassen können.

„Unser Team war schon immer bestrebt, neue und bessere Wege zu finden, um die spezifischen Herausforderungen bei der Entwicklung und Herstellung zu bewältigen, mit denen unsere Kunden konfrontiert sind", sagte Yasuyuki Otake, Corporate Executive und General Manager der Abteilung Bio-Pharma Services bei Ajinomoto Co., Inc. „Unsere neue Marke stellt genau diese Stärke in den Mittelpunkt. Dies spiegelt den Einfallsreichtum unserer Teams weltweit wider und unser Engagement, Kunden dabei zu unterstützen, Innovationen voranzutreiben und das Potenzial ihrer wissenschaftlichen Arbeit zum Wohle der Patienten, denen sie dienen, voll auszuschöpfen."

Die neue Marke wird heute auf der Website von Aji Bio-Pharma, in den sozialen Medien sowie durch aktualisierte globale Marketingmaterialien auf bevorstehenden Konferenzen eingeführt; weitere Elemente werden in den kommenden Monaten auf die neue Identität umgestellt.

Über Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services ist ein globales Netzwerk aus spezialisierten Auftragsentwicklungs- und -fertigungsunternehmen (CDMOs) und unterstützenden Technologien mit Fachkompetenz in den Bereichen kleine Moleküle, Oligonukleotide, Peptide, Gentherapie, Proteine und Biokonjugate. Mit Niederlassungen und Produktionsstätten in Belgien, Indien, Japan und den USA verbinden wir fundiertes Fachwissen in verschiedenen Therapiebereichen mit der jahrhundertelangen Tradition wissenschaftlicher Innovation der Ajinomoto-Gruppe. Gemeinsam setzen wir uns für Qualität, operative Exzellenz und Nachhaltigkeit ein, um unsere Partner aus der Biopharma-Branche bei der Entwicklung komplexer und neuartiger Medikamente zu unterstützen und so zur Verbesserung der Gesundheit der Menschheit beizutragen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.AjiBio-Pharma.com. Medienanfragen

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: HIER View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ajinomoto-bio-pharma-services-prasentiert-seine-neu-gestaltete-globale-marke-und-unterstreicht-damit-seine-starke-in-der-spezialisierung-302898329.html