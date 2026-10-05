JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Aktien der europäischen Reifenhersteller seien seit Jahresbeginn im Vergleich zu denen der Autobauer ein "sicherer Hafen" für die Anleger gewesen, schrieb Jose M Asumendi in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf die Quartalszahlen. Außer bei den stagnierenden Conti-Titeln stünden prozentual zweistellige Kursgewinne zu Buche. Trotz relativ schwacher Endmärkte hätten starke Produkt-Portfolios und die Preissetzungsmacht die gestiegenen Rohmaterialkosten kompensiert. Wegen der weiter guten Vorhersehbarkeit der Barmittelentwicklung blieben die Reifenhersteller einer seiner bevorzugten Sektoren in der Autobranche, so Asumendi weiter. Bei Conti erwartet er eine Marge am oberen Ende der Unternehmenszielspanne. Der Fokus liege zudem auf der Trennung von Contitech und einer möglichen Ausblickserhöhung./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 20:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 69,56EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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