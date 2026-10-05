RUA Gold meldet spektakuläre Gold-Antimon-Treffer!

RUA GOLD (TSX: RUA; NZX: RGI; WKN: A40QYC) treibt die Entwicklung auf seinem Gold-Antimon-Projekt Auld Creek in Neuseeland mit hohem Tempo voran. Die laufenden Ressourcenbohrungen bestätigen die Beständigkeit der Erzkörper, während das Mineralisierungssystem in die Tiefe und entlang des Streichens weiterhin völlig offen ist und damit weiter wächst.

Flankierend dazu zielt das Management auf zwei entscheidende Meilensteine ab: den Antrag für das neuseeländische Fast-Track-Genehmigungsverfahren im Oktober 2026 und die Vorlage einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) im Dezember.

Auld Creek: Vier Bohranlagen jagen das Gold-Antimon-System

Auf dem Auld-Creek-Projekt, das sich bei Reefton auf der Südinsel befindet, drehen sich derzeit vier Bohrgeräte. Der Fokus liegt klar auf der Erweiterung der Ressource, mit dem Ziel, noch im vierten Quartal 2026 ein Update zu liefern. Im Zentrum der Arbeiten steht die sogenannte Fraternal-Struktur, eine große, gefaltete Formation, die das wertvolle Gold und Antimon beherbergt.

Karte der aktiven Explorationsprojekte von RUA Gold; Quelle RUA Gold

Die geologischen Vorgaben sind vielversprechend: Diese Struktur konnte bereits über 1.400 Meter nach Norden verfolgt und bis in Tiefen von über 500 Metern durchschnitten werden. Die laufenden Infill-Bohrungen (Bestimmungsbohrungen) weisen wiederholt auf hochgradige "Shoots" (Erzschläuche) hin, die flach nach Norden einfallen und in regelmäßigen Abständen von 40 bis 60 Metern auftreten.

Das absolute Highlight für Investoren liefern die Analyseergebnisse aus den jüngsten Bohrkernen, bei denen zudem sichtbares Gold nachgewiesen wurde. Solche Funde untermauern das exzellente Potenzial des Systems.

Die stärksten Bohr-Ergebnisse im Überblick (Goldäquivalent):

Bohrloch ACDDH127: 6,6 Meter mit 24,9 g/t ab 359 Metern (inkl. einer schmalen Zone von 0,3 Metern mit extremen 43,6 g/t Gold und 33,3 % Antimon).

Bohrloch ACDDH123A: 2,2 Meter mit 34,6 g/t ab 228 Metern.

Bohrloch ACDDH130: 6,3 Meter mit 14,4 g/t ab 208 Metern (inkl. einer 0,3-Meter-Zone mit spektakulären 69,2 g/t Gold).

Bohrloch ACDDH121: 11,7 Meter mit 5,0 g/t ab 365 Metern.

Highlights der jüngsten Bohrungen auf Auld Creek; Quelle: RUA Gold

Laut RUA-GOLD-CEO Robert Eckford bestätigen diese Funde die hochgradige Natur des Systems und rechtfertigen die Strategie, das Projekt rasch in Richtung Erschließung zu treiben.

RUA GOLD drückt aufs Tempo: Fast-Track-Antrag im Oktober

Parallel zur reinen Exploration arbeitet RUA GOLD intensiv an der Ressourcenaufwertung. Das Unternehmen gibt an, dass die Umwandlungsrate von abgeleiteten (Inferred) zu angezeigten (Indicated) Ressourcen bei starken 70 Prozent liegt.

Diese Daten fließen direkt in die anstehende Pre-Feasibility Study (PFS) ein, für die wichtige Vorarbeiten wie geotechnische und metallurgische Tests weitgehend abgeschlossen sind. Der spannendste Katalysator für Investoren steht jedoch im regulatorischen Bereich an: Auld Creek wurde bereits im Juli 2026 für das beschleunigte "Fast-Track-Approvals"-Verfahren Neuseelands zugelassen. Den vollständigen Antrag dafür will RUA GOLD noch im Oktober 2026 einreichen. Ein erfolgreicher Prozess könnte die Genehmigungszeiten des Projekts drastisch verkürzen.

Mit über 120.000 Hektar an Genehmigungsflächen ist RUA GOLD der dominierende Player im historischen Reefton Gold District, der in der Vergangenheit bereits über 2 Millionen Unzen Gold bei Durchschnittsgehalten von 9 bis 50 g/t produziert hat. Mit starken Bohrdaten im Rücken und dem Fast-Track-Verfahren vor der Brust stehen Investoren bei Auld Creek vor ereignisreichen Monaten.

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