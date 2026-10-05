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    Bericht

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    Handelsschiff sinkt im Schwarzen Meer nach Drohenangriff - zwei Tote

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Seeleute starben bei einem Schiffsunglück
    • Elf Crew-Mitglieder wurden aus dem Meer gerettet
    • Das Schiff sank; ein Drohnentreffer blieb unbestätigt
    Bericht - Handelsschiff sinkt im Schwarzen Meer nach Drohenangriff - zwei Tote
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BUKAREST (dpa-AFX) - Bei einem Unglück auf einem Handelsschiff im Schwarzen Meer sind zwei Seeleute ums Leben gekommen. Elf Crew-Mitglieder seien gerettet worden, teilte das rumänische Innenministerium mit. Das Schiff sei gesunken. Rumänische Medien hatten berichtet, dass es von einer Drohne getroffen worden sei. Dafür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.

    Zu dem Unglück sei es 30 Seemeilen südlich des rumänischen Schwarzmeer-Orts Sfantu Gheorghe gekommen, hieß es weiter aus dem Innenministerium in Bukarest. Das Unglück, bei dem es auf dem Schiff auch zu einem Brand gekommen sei, habe sich in der ausschließlichen Wirtschaftszone Rumäniens im Schwarzen Meer ereignet, schrieb das Ministerium weiter.

    Unbestätigten Medienberichten zufolge soll es sich um ein türkisches Schiff handeln, das mit Getreide beladen auf dem Weg nach Italien war./kl/DP/mis






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