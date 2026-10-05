GOLDMAN SACHS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Höhere Kostensparziele des Telekomkonzerns wertete die Investmentbank als positiv für den Aktienkurs. Sollte das Unternehmen die Vorgaben umsetzen, winkten höhere Schätzungen, hieß es in einem Kommentar am Montag./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 09:01 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 26,76EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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