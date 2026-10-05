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    In Reichweite

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    Knackt Ethereum im Oktober die 3.000 US-Dollar?

    Für Ethereum stehen die Chancen im Oktober gut. Nach starken Vormonaten sprechen mehrere Faktoren dafür, dass 3.000 US-Dollar bald erreicht sein könnten.

    Für Sie zusammengefasst
    In Reichweite - Knackt Ethereum im Oktober die 3.000 US-Dollar?
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Ethereum arbeitet sich nach einem starken dritten Quartal weiter nach oben. Am Montagnachmittag notiert Ethereum 0,43 Prozent höher bei 2.711 US-Dollar und kommt auf Wochensicht auf ein Plus von zwei Prozent. Bitcoin gewinnt 0,84 Prozent auf 85.935 US-Dollar und liegt damit knapp unter der Marke von 86.000 US-Dollar.

    Die Marke von 3.000 US-Dollar ist für Ethereum damit nicht mehr weit entfernt. Vom aktuellen Kurs aus müsste Ethereum noch knapp elf Prozent zulegen.

    Ethereum lässt Bitcoin hinter sich

    Rückenwind liefert die Entwicklung der vergangenen Monate. Im dritten Quartal legte Ethereum 70 Prozent zu und übertraf damit Bitcoin, das im gleichen Zeitraum 42 Prozent gewann. Allein im August stieg Ethereum um 32,6 Prozent, im September folgte ein weiteres Plus von 8,8 Prozent.

    Allerdings hat die Rallye eine Schwachstelle. Laut CoinGecko lag die mittlere tägliche Markttiefe von Ethereum zwischen Anfang Juli und Ende September nur bei 35 bis 45 Prozent des Bitcoin-Niveaus. Im Vorjahreszeitraum waren es noch über 60 Prozent.

    Eine geringere Markttiefe bedeutet, dass größere Kauf- oder Verkaufsorders den Kurs stärker bewegen können. Für Anleger erhöht das die Gefahr kräftiger Ausschläge in beide Richtungen.

    2.800 US-Dollar werden zum Schlüssel

    Charttechnisch konzentriert sich nun vieles auf den Bereich zwischen 2.775 und 2.800 US-Dollar. Ethereum hatte sich in der zweiten Septemberhälfte bereits von 2.398 auf zeitweise 2.775 US-Dollar vorgearbeitet, konnte sich oberhalb der Widerstandszone bislang aber nicht festsetzen.

    Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über 2.800 US-Dollar und wird die Marke anschließend zur Unterstützung, könnte danach die 3.000-Dollar-Marke bereits im Oktober in Reichweite kommen.

    Auch der Relative-Stärke-Index liefert derzeit kein Warnsignal. Der RSI liegt auf Monatsbasis bei 51,53 und damit oberhalb seines gleitenden Durchschnitts von 48,46.

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    Citi sieht Ethereum über 3.000 US-Dollar

    Unterstützung erhält das bullishe Szenario auch von der Citigroup. Die US-Bank hat ihr Zwölfmonatsziel für Ethereum zuletzt deutlich von 2.240 auf 3.028 US-Dollar angehoben. Für Bitcoin erhöhte Citi die Prognose von 82.000 auf 113.000 US-Dollar.

    Als Gründe nennt die Bank eine stärkere Handelsaktivität, ein freundlicheres makroökonomisches Umfeld und eine erwartete Erholung der Zuflüsse in Krypto-Anlageprodukte. Für die kommenden zwölf Monate rechnet Citi mit Zuflüssen von fünf Milliarden US-Dollar.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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