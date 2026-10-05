RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Unter den Düngemittelproduzenten schlage sich Nutrien stark, schrieb Andrew Wong in einer Branchenstudie am Montag. Das geschäftliche Umfeld entwickele sich günstig für das Unternehmen. Die Branche profitiere von hohen Getreidepreisen./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 61,96EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Andrew Wong
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Wong
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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