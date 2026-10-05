JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Der Pharmakonzern dürfte am 4. November starke Quartalszahlen vorlegen, schrieb Richard Vosser in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er betonte die überraschend gute Aufnahme der oral einzunehmenden Darreichungsform des Abnehmmedikaments Wegovy. Zudem dürften die Dänen den Ausblick anheben, was der Bloomberg-Konsens aber wohl schon großteils einpreise./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 05:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 05:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 05:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 05:19 / BST
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Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 33,02EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
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