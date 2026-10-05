JPMORGAN stuft Fedex auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex geringfügig gesenkt von 400 auf 399 US-Dollar, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor der Quartalsberichtssaison der US-Logistikbranche aktualisierte Brian P. Ossenbeck in einem am Montag vorliegenden Ausblick seine Schätzungen und Kursziele./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 259,8EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Brian P. Ossenbeck

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 399

Kursziel alt: 400

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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