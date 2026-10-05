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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overweight' - Ziel 95 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan bestätigt 95 Euro Kursziel für CTS Eventim
    • Schulenberg bestätigt Ausblick und Kapitalmarkttag
    • Event soll Einblick geben und Kurserholung stützen
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overweight' - Ziel 95 Euro
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Angesichts der Verunsicherung durch den Abschied von Finanzchef William Willms sei es wichtig gewesen, dass Konzernlenker Klaus-Peter Schulenberg den Ausblick sowie den für den 20. November geplanten Kapitalmarkttag bestätigt und sich optimistisch zum Schlussquartal 2026 geäußert habe, schrieb Lara Simpson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Veranstaltung dürfte ein Meilenstein für mehr Einblick in die Geschäftsentwicklung, die Monetarisierung und Kapitaleffizienz-Maßnahmen werden und eine überfällige Kurserholung der Aktie unterstützen./rob/gl/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 16:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,99 % und einem Kurs von 56,80 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +48,99 %/+75,28 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 95 Euro



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    Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang unter 50 Euro und die anschließende Erholung von rund 15 %. Diskutiert werden Insiderkäufe durch KPS Stiftung und Aufsichtsrat Baur sowie frühere Käufe Schulenbergs über rund 10 Mio. Euro als mögliches Signal. Unsicherheit besteht wegen des CFO-Abgangs und möglicher weiterer Belastungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber CTS Eventim eingestellt.

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    dpa-AFX
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