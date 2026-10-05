ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overweight' - Ziel 95 Euro
- JPMorgan bestätigt 95 Euro Kursziel für CTS Eventim
- Schulenberg bestätigt Ausblick und Kapitalmarkttag
- Event soll Einblick geben und Kurserholung stützen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Angesichts der Verunsicherung durch den Abschied von Finanzchef William Willms sei es wichtig gewesen, dass Konzernlenker Klaus-Peter Schulenberg den Ausblick sowie den für den 20. November geplanten Kapitalmarkttag bestätigt und sich optimistisch zum Schlussquartal 2026 geäußert habe, schrieb Lara Simpson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Veranstaltung dürfte ein Meilenstein für mehr Einblick in die Geschäftsentwicklung, die Monetarisierung und Kapitaleffizienz-Maßnahmen werden und eine überfällige Kurserholung der Aktie unterstützen./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 16:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,99 % und einem Kurs von 56,80 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +48,99 %/+75,28 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 95 Euro
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Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306
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Bei TTD sehe ich mehr oder weniger durch die Bank weg nur Verkäufer 2024 / 2025 zwischendurch mal 3 Käufe , die Verkäuferseite überwiegt aber sehr stark. Bei CTS Eventim stehen dem nur Käufe entgegen. Also ergibt sich ein ganz anderes Bild für mich, daher ein mehr oder weniger schlechter Vergleich.
Ich habe auch oft gesehen das Vorstände kaufen und der Kurs dann fällt bin seit 2008 an der Börse. Wenn das vorgekommen ist handelte es sich aber um Beträge im 4 oder 5 tausender Bereich. Aber noch nicht über 10 Millionen.
Schulenberg hat für 10 Mio. € gekauft über seine Stiftung.