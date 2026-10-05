C.H.Robinson Worldwide Aktie sinkt rapide - -9,36 % - 05.10.2026

Mit einer Performance von -9,36 % musste die C.H.Robinson Worldwide Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der C.H.Robinson Worldwide Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,63 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 127,05€, mit einem Minus von -9,36 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

C.H. Robinson Worldwide ist ein globaler Logistikdienstleister mit Fokus auf Speditions- und 3PL‑Services, v.a. Straßengüterverkehr, See- und Luftfracht sowie Supply-Chain-Lösungen. Starke Marktstellung in Nordamerika, bedeutender globaler Player. Wichtige Konkurrenten: XPO, Kuehne+Nagel, DHL, DB Schenker. USP: dichtes Spediteursnetzwerk, Technologieplattform Navisphere, hohe Skaleneffekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei C.H.Robinson Worldwide damit auf -15,68 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die C.H.Robinson Worldwide Aktie damit um +8,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,52 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von C.H.Robinson Worldwide +1,06 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich -0,03 % im Plus-Minus-Bereich. C.H.Robinson Worldwide entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

C.H.Robinson Worldwide Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,77 % 1 Monat +10,52 % 3 Monate -15,68 % 1 Jahr +21,62 %

Informationen zur C.H.Robinson Worldwide Aktie

Stand: 05.10.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 117 Mio. C.H.Robinson Worldwide Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,07 Mrd.EUR € wert.

C.H. Robinson Worldwide, Inc. (“C.H. Robinson”) (Nasdaq: CHRW) and RXO Inc. (NYSE: RXO) (“RXO”), a Fortune 1000 provider of asset-light tech-enabled transportation solutions, today announced that they have entered into a definitive agreement (the …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von JPMorgan Chase, DHL Group und Co.

JPMorgan Chase, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,78 %. DHL Group notiert im Minus, mit -0,67 %. Expeditors International of Washington notiert im Minus, mit -0,15 %. Kuehne + Nagel International legt um +0,39 % zu Coloplast (B) notiert im Minus, mit -0,29 %.

C.H.Robinson Worldwide Aktie jetzt kaufen?

Ob die C.H.Robinson Worldwide Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur C.H.Robinson Worldwide Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.