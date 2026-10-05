Börsen Update Europa - 05.10. - AT 20 stark +0,90 %

Der MDAX steht bei 30.476,68 PKT und verliert bisher -0,03 %. Top-Werte: CTS Eventim +3,22 %, Nemetschek +2,38 %, flatexDEGIRO +2,30 % Flop-Werte: Salzgitter -3,88 %, SUESS MicroTec -3,54 %, AUTO1 Group -3,14 %

Der DAX steht aktuell (13:59:40) bei 25.314,62 PKT und steigt um +0,16 %. Top-Werte: Continental +2,36 %, Fresenius +1,71 %, Fresenius Medical Care +1,65 % Flop-Werte: Scout24 -1,52 %, adidas -1,09 %, Bayer -1,09 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.087,18 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: TeamViewer +3,80 %, Nemetschek +2,38 %, United Internet +2,12 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -3,54 %, Jenoptik -2,95 %, SMA Solar Technology -2,81 %

Der Eurozone 50 steht bei 6.250,32 PKT und verliert bisher -0,09 %.

Top-Werte: Banco Santander +3,46 %, Anheuser-Busch InBev +2,04 %, EssilorLuxottica +1,97 %

Flop-Werte: Schneider Electric -9,61 %, Hermes International -2,04 %, Adyen Parts Sociales -1,84 %

Der AT 20 steht aktuell (13:59:26) bei 6.749,96 PKT und steigt um +0,90 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,72 %, Raiffeisen Bank International +1,42 %, UNIQA Insurance Group +1,27 %

Flop-Werte: voestalpine -2,05 %, PORR -1,89 %

Der CH 20 steht bei 13.779,72 PKT und gewinnt bisher +0,65 %.

Top-Werte: Lonza Group +1,54 %, Galderma Group +1,53 %, Sandoz Group +1,52 %

Flop-Werte: Sika -1,81 %, Geberit -0,47 %

Der FR 40 steht aktuell (13:59:22) bei 7.851,14 PKT und fällt um -0,79 %.

Top-Werte: Dassault Systemes +3,70 %, EssilorLuxottica +1,97 %, Air Liquide +1,74 %

Flop-Werte: Schneider Electric -9,61 %, LEGRAND -2,07 %, Hermes International -2,04 %

Der SE 30 steht aktuell (13:52:26) bei 3.260,12 PKT und fällt um -0,35 %.

Top-Werte: Getinge (B) +1,51 %, AstraZeneca +0,91 %, Securitas Shs(B) +0,84 %

Flop-Werte: Skanska (B) -5,07 %, Nordea Bank Abp -0,77 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.730,00 PKT und steigt um +0,60 %.

Top-Werte: Viohalco +3,00 %, Allwyn +2,39 %, Piraeus Port Authority +1,92 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,52 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,14 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,04 %