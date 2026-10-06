Gold als Sicherheitsanker: Zentralbanken kaufen und ordnen Reserven neu

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoldMining Inc. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 06.10.2026, 5:30 Uhr Zürich/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Notenbanken sind zu einer tragenden Säule des Goldmarkts geworden. Laut World Gold Council kauften sie in den vergangenen vier Jahren im Schnitt doppelt so viel wie im Jahrzehnt davor. In Krisen zählt zudem der Lagerort: Reserven müssen im Ernstfall schnell verfügbar und handelbar sein.

Zentralbanken ordnen ihre Reserven neu

Auffällig war die niederländische Zentralbank. Sie verlagerte zwischen März und August 2026 rund 86 Tonnen Gold aus New York und Ottawa nach London, etwa ein Viertel ihrer dort gelagerten 313 Tonnen. Gold in London gilt als am leichtesten handelbar, als Grund nannte die Notenbank Krisenvorsorge.

Zuvor hatte Frankreich seine letzten 129 Tonnen aus New York durch Barren in Paris ersetzt, offiziell aus technischen Gründen. Seitdem lagert das gesamte französische Gold im eigenen Land. Deutschland hatte bereits bis 2017 rund 300 Tonnen aus New York nach Frankfurt geholt.

Zinsdämpfer mit begrenzter Wirkung

Die erste Zinserhöhung der US-Notenbank seit mehr als drei Jahren im September hat den Goldpreis belastet. Der Präsident der New York Fed, John Williams, sieht jedoch keine Eile bei weiteren Schritten, wodurch die Erwartung einer Erhöhung im Oktober gesunken ist. Viele Analysten bleiben für Gold positiv gestimmt, nicht zuletzt wegen der anhaltenden Käufe der Zentralbanken. Für Anleger bieten auch Aktien von Gold-Explorern einen Zugang zum Sektor.

GoldMining: Gold, Kupfer und Antimon

GoldMining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-i ... - besitzt Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika. Das zu 100 % eigene Projekt Crucero in Peru enthält neben Gold eine bedeutende Antimon-Mineralisierung. Die Ressourcen umfassen nach Unternehmensangaben 13,1 Mio. Unzen Goldäquivalent (gemessen und angezeigt), das Unternehmen ist schuldenfrei. Die aktualisierte PEA für La Mina in Kolumbien weist einen Kapitalwert nach Steuern von 1,0 Mrd. US-Dollar aus, für São Jorge in Brasilien wurde der PEA-Bericht eingereicht.

Southern Cross Gold: Lizenzantrag für Sunday Creek

Southern Cross Gold Consolidated - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cro ... - entwickelt in Victoria, Australien, das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek. Antimon trägt rund 15 bis 17 % zum gewinnbaren In-situ-Wert bei. Das Bohrprogramm umfasst 200.000 Meter, die Aktie wurde in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen. Zudem entsteht nach Unternehmensangaben der erste neue Stollen in Victoria seit 20 Jahren. Am 22. September 2026 wurde der Antrag auf eine Bergbaulizenz zur Prüfung angenommen, ein weiterer Meilenstein.

Fazit: GoldMining und Southern Cross Gold vor Meilensteinen

Die Zentralbanken unterstreichen die strategische Bedeutung von Gold. GoldMining treibt mit zwei neuen PEAs die Bewertung seines Portfolios voran, Southern Cross Gold mit dem Lizenzantrag die Entwicklung von Sunday Creek. Als Nächstes stehen die Weiterentwicklung von La Mina und São Jorge sowie das Genehmigungsverfahren in Victoria an.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Southern Cross Gold Consolidated (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2 ....

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

SRC swiss resource capital AG

Quellen und redaktionelle Grundlage

Unternehmensquellen sind nicht unabhängig.

World Gold Council, Zentralbankumfrage 2026 (via Kitco, 16.06.2026): https://www.kitco.com/news/article/2026-06-16/record-45-central-banks- ...

Verlagerung der DNB-Goldreserven (Euronews, 02.09.2026): https://de.euronews.com/business/2026/09/02/niederlande-verlegen-86-to ...

Banque de France, Gold aus New York (Brussels Signal, 09.04.2026): https://brusselssignal.eu/2026/04/france-withdraws-entire-gold-reserve ...

Zentralbanken verlagern Goldreserven (Goldenstar): https://goldenstar.org.uk/de/central-banks-moving-gold-reserves-2026/

Reuters/onvista, Williams zu Zinserhöhungen (30.09.2026): https://www.onvista.de/news/2026/09-30-fed-notenbanker-williams-keine- ...

GoldMining, Halbjahres-Update 2026: https://www.resource-capital.ch/en/news/view/goldmining-issues-mid-yea ...

GoldMining, PEA-Bericht La Mina (08.06.2026): https://www.resource-capital.ch/en/news/view/goldmining-files-pea-tech ...

Southern Cross Gold, Bergbaulizenzantrag Sunday Creek (23.09.2026): https://www.pressebox.de/pressemitteilung/swiss-resource-capital-ag/So ...

Intro Bild: KI generiert (Southern Cross Gold Consolidated)

Anzeige/Werbung, Auftrag und Vergütung

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung und erscheint im Namen von GoldMining Inc. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beraterverträge; die Vergütung ist erfolgsunabhängig. Die Unternehmen haben den Beitrag nicht vor Veröffentlichung erhalten oder freigegeben. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine individuelle Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren. Eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse, Anlageziele, Kenntnisse, Erfahrungen oder Risikotragfähigkeit der Leser findet nicht statt.

Ersteller, Autorin und Verantwortlicher

Ersteller und Herausgeber ist die SRC swiss resource capital AG. Autorin ist Ingrid Heinritzi. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Marc Ollinger, CEO der SRC swiss resource capital AG.

Interessenkonflikte und Positionen

Aus den entgeltlichen IR-Beraterverträgen der SRC swiss resource capital AG mit den genannten Emittenten ergibt sich ein Interessenkonflikt. Autoren, Mitarbeitende und verbundene Unternehmen der SRC können Positionen (Long/Short) in Wertpapieren der besprochenen Emittenten halten oder künftig eingehen. Nach Angaben der SRC zum Stichtag der Veröffentlichung gilt: eigene Positionen der Autorin: keine; Nettoposition der SRC: keine; Beteiligung eines Emittenten von mindestens 5 % an der SRC: nein. Die Offenlegung orientiert sich, soweit einschlägig, an Art. 20 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR), der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 und § 85 WpHG sowie an den Anforderungen an eine klare und auffällige Offenlegung bei Investor-Relations-Kommunikation nach dem Securities Act (British Columbia).

Quellen, Redaktionsstand und Umfang der Prüfung

Die Darstellung beruht auf öffentlichen Unternehmensmitteilungen, Veröffentlichungen von Zentralbanken und des World Gold Council, Agentur- und Medienberichten sowie dem Edelmetallreport der SRC. Redaktionsstand: 04.10.2026. Die SRC hat keine eigene Ressourcenschätzung, Bohrdatenprüfung, metallurgische Untersuchung, Wirtschaftlichkeitsstudie oder unabhängige Unternehmensbewertung durchgeführt. Technische Angaben der Unternehmen können von einer Qualified Person im Sinne von NI 43-101 geprüft worden sein, wurden von der SRC jedoch nicht unabhängig verifiziert. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven; ihre wirtschaftliche Gewinnbarkeit ist nicht nachgewiesen. Bei den Studien zu La Mina und São Jorge handelt es sich um vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertungen (PEA), nicht um Vor- oder Machbarkeitsstudien; eine PEA ist konzeptionell, kann vermutete Ressourcen enthalten, die geologisch zu spekulativ für wirtschaftliche Betrachtungen sind, und bietet keine Gewähr, dass ihre Ergebnisse erreicht werden. Für Sunday Creek liegt laut den ausgewerteten Quellen noch keine Wirtschaftlichkeitsstudie vor. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht geschuldet; gesetzliche Berichtigungspflichten bleiben unberührt. Spätere Änderungen der Unternehmens-, Projekt-, Markt- oder Rechtslage können einzelne Aussagen überholen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Risiken

Der Beitrag enthält zukunftsgerichtete Aussagen, etwa zu Projektentwicklung, Studien, Genehmigungen und Marktentwicklung. Sie beruhen auf Annahmen der Unternehmen und Einschätzungen Dritter; tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Wesentliche Risiken sind insbesondere Explorationsergebnisse, Geologie und Metallurgie, Genehmigungsverfahren (etwa in Victoria, Kolumbien, Brasilien und Peru), Finanzierung und Verwässerung, Gold-, Kupfer- und Antimonpreise, Zins- und Wechselkursentwicklung, politische und rechtliche Risiken sowie Partner- und Vertragsrisiken. Aktien von Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind mit hohen Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals verbunden.

Keine Anlageberatung

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