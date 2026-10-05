Northern Discovery Metals schließt Feldarbeiten auf dem Kupferprojekt Vent ab

Calgary, Alberta / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Northern Discovery Metals Inc. (CSE: NOR) (FWB: M1V0) („Northern Discovery“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass die Feldarbeiten der Phase 1 auf dem Kupferprojekt Vent („Vent“ oder das „Projekt“) abgeschlossen sind und die Feldteams ihren Einsatz vor Ort beenden. Das Projekt befindet sich in der Alberni Mining Division auf Vancouver Island, British Columbia, wo das Unternehmen eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % hält.

Das Programm wurde von Geomap Exploration Inc. durchgeführt und umfasste geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten sowie Boden- und Gesteinsprobenahmen. Aufbauend auf den in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. September 2026 berichteten Fortschritten waren die Arbeiten darauf ausgelegt, das geologische Verständnis der Prioritätsgebiete zu verbessern und die Zusammenhänge zwischen geochemischen Signalen, geologischen Kontakten, Strukturen, Alterationen und Gangbildungen zu bewerten.

„Nachdem die Feldarbeiten abgeschlossen sind, konzentrieren wir uns nun auf die Auswertung der Ergebnisse und die Festlegung, auf welche Gebiete wir die weitere Exploration konzentrieren werden“, sagte Dr. Jared Suchan, P.Geo., Chief Executive Officer von Northern Discovery Metals. „Die Zusammenführung der neuen Kartierungen und Probenahmen mit unseren bestehenden geophysikalischen Daten wird uns dabei helfen, zu beurteilen, welche Gebiete eine detailliertere Untersuchung rechtfertigen und welche Arbeiten erforderlich sind, um diese voranzutreiben.“

Das Unternehmen plant, die Feldbeobachtungen und Laborergebnisse nach Überprüfung und Validierung in seine bestehenden geologischen, geochemischen sowie luftgestützten magnetischen und VLF-EM-Datensätze zu integrieren. Diese Arbeit wird die Verfeinerung des geologischen Modells und die Priorisierung der Gebiete für Folgearbeiten unterstützen. Je nach den Ergebnissen können nachfolgende Explorationsmaßnahmen gezielte Untersuchungen mittels induzierter Polarisation oder andere bodengestützte geophysikalische Arbeiten umfassen. Der Umfang und der Zeitplan weiterer Feldarbeiten werden nach Auswertung der Ergebnisse der Phase 1 festgelegt. In dieser Pressemitteilung werden keine Analyseergebnisse aus dem Programm veröffentlicht. Das Unternehmen beabsichtigt, nach Erhalt und Prüfung der Ergebnisse ein weiteres Update bereitzustellen.