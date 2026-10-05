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    Vortex Energy gibt Studie zu Wasserstoff und Helium auf dem Salzprojekt Robinsons River in Auftrag

    Vortex Energy gibt Studie zu Wasserstoff und Helium auf dem Salzprojekt Robinsons River in Auftrag
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Die Desktop-Studie wird vorhandene geologische und geophysikalische Daten sowie Bohrlochdaten nutzen, um das Potenzial für natürlich vorkommenden Wasserstoff und Helium zu bewerten

     

    Vancouver, British Columbia / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Lonquist Field Service (Canada), ULC („Lonquist“) mit der Durchführung einer geologischen Desktop-Studie beauftragt hat, um das Potenzial für natürlich vorkommenden Wasserstoff und Helium auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Salzprojekt Robinsons River in Neufundland und Labrador zu bewerten.

     

    Im Rahmen der Studie werden vorhandene geologische und geophysikalische Daten sowie Bohrlochdaten ausgewertet und mit den erwarteten Bedingungen für eine potenzielle Entstehung, Migration und Einschließung von Wasserstoff und/oder Helium abgeglichen. Lonquist wird die verfügbaren Informationen bewerten und gegebenenfalls weitere Untersuchungen empfehlen, um dem Unternehmen eine Grundlage für die Festlegung seiner nächsten Schritte zu bieten. Vortex wird nach Abschluss und Prüfung der Studie ein Update veröffentlichen.

     

    „Wir wollen die bereits für Robinsons River verfügbaren Informationen angemessen nutzen“, sagte Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex Energy. „Die Untersuchung durch Lonquist wird uns dabei helfen, festzustellen, ob natürlich vorkommender Wasserstoff und Helium weitere Explorationsarbeiten rechtfertigen und wo Folgearbeiten am sinnvollsten wären.“

     

    Qualifizierte Person

     

    Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und einer „Qualifizierten Person“ gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

     

    Für weitere Informationen zum Projekt sowie zu den Verfahren des Unternehmens zur Datenüberprüfung und Qualitätssicherung werden die Leser auf den technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel „Independent Technical Report on the Robinsons River Salt Property“ vom 31. Juli 2023 verwiesen, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar ist.

     

    Über Vortex Energy Corp.

     

    Vortex Energy Corp. ist ein Unternehmen in der Explorationsphase, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinsons River, das rund 35 Kilometer südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Das Salzprojekt Robinsons River ist aussichtsreich hinsichtlich Salzvorkommen und der potenziellen Speicherung von Wasserstoff in Salzkavernen. Das Unternehmen hat zudem das Projekt Meadows erworben, das sich über etwa 21.609 Hektar auf 338 staatlichen Parzellen im westlichen Zentral-Saskatchewan nahe der Grenze zu Alberta erstreckt und das es auf Salz mit potenziellen Anwendungsmöglichkeiten für die Druckluftenergiespeicherung und die Speicherung von Wasserstoff erkunden will. Darüber hinaus hält das Unternehmen sein Urankonzessionsgebiet Fire Eye in der Wollaston-Domäne im Norden von Saskatchewan.

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