NDAA-konforme KI-Drohnen: MICROIP & AQLS wecken US-Interesse
KI-Drohnen treffen auf neue Märkte: MICROIP und AQLS knüpfen auf der Taiwan Expo USA 2026 in Dallas Kontakte zu über 100 Organisationen – von Verteidigung bis Gesundheitswesen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- MICROIP und AQLS stießen auf der Taiwan Expo USA 2026 in Dallas auf Interesse aus Verteidigung, Gesundheitswesen und Energie und knüpften Kontakte zu mehr als 100 Organisationen.
- AQLS präsentierte schlüsselfertige KI-Drohnensysteme mit Fluggerät, Edge-KI-Nutzlast, Bodenstation und verschlüsselter Kommunikation.
- Die Drohnenflotte umfasst acht aktive Modelle von 600 Gramm bis 41,5 Kilogramm; größere und hybrid-elektrische VTOL-Systeme sind geplant.
- Die Systeme nutzen cloudunabhängige KI, störungsresistente Funktechnik und taiwanische EO/IR-Nutzlasten und sollen US-amerikanische NDAA-Standards erfüllen.
- Daraus ergaben sich Gespräche über Verteidigungsintegration, Pipeline-Inspektionen, Fabrikpatrouillen, intelligente Landwirtschaft und eine mögliche Lieferung von über 100 Drohnen nach Südasien.
- MICROIP erhielt außerdem Auftrags- und Partnerschaftsanfragen für Edge-KI-Fahrzeugsicherheit, No-Code-Bildverarbeitung, kundenspezifisches ASIC-Design und KI-gestützte EDA-Tools.
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