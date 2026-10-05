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    Günther warnt Merz vor Folgen der Energiegesetz-Reformen

    Für Sie zusammengefasst
    • Günther warnt Merz vor Schäden durch Energiegesetze
    • Er lehnt Redispatchvorbehalt als Kostentreiber ab
    • Günther warnt vor weniger Akzeptanz bei Dach-PV
    Günther warnt Merz vor Folgen der Energiegesetz-Reformen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat in einem Brief an Kanzler Friedrich Merz (beide CDU) von der Bundesregierung geplante Energiegesetze kritisiert. Er müsse seiner "größtmöglichen Sorge Ausdruck verleihen", schrieb Günther laut "Table.Briefings". Die Pläne der schwarz-roten Bundesregierung hätten "das Potential, der Bundesrepublik und meinem Bundesland zu schaden".

    Nach Angaben der Staatskanzlei wurde der Brief am Freitag verschickt. Die schwarz-rote Bundesregierung plant eine Reihe von Reformen bei der Energiewende, die bei den Ländern teils auf deutliche Ablehnung stoßen. Mit dem Netzpaket möchte das Bundeswirtschaftsministerium den Zubau von Wind- und Solaranlagen besser mit dem Netzausbau abstimmen, um Kosten zu senken.

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    Günther spricht von "verheerendem Signal"

    Wie "Table.Briefings" berichtet, lehnt Günther den sogenannten Redispatchvorbehalt entschieden ab, durch den Wind- und Solaranlagen in Netzengpassgebieten für abgeregelten Strom nicht mehr komplett entschädigt werden sollen. "Der Redispatchvorbehalt ist ein verheerendes Signal für projektierende Unternehmen, finanzierende Institute und unsere Kommunen", schreibt der Ministerpräsident. Er werde die Kosten im Energiesystem nicht senken, sondern steigen lassen. Es gebe "effizientere Maßnahmen, EE-Ausbau und Netzausbau besser zu harmonisieren".

    Günther kritisiert dem Bericht zufolge auch die geplante Streichung der Einspeisevergütung für private Solaranlagen auf Dächern. Er sei darüber "hochgradig irritiert", schreibt Günther. "Ich frage mich ernsthaft, ob bei dem vergleichsweise kleinen Segment der Dach-PV der politische Nutzen und Schaden noch im Verhältnis stehen."

    Dach-PV biete den Bürgern "niedrigschwellige Möglichkeiten selbst Teil der Energiewende zu sein". Wer dies erschwere, "riskiert Akzeptanz und Tempoverlust der Energiewende". Günther fordert den Bundeskanzler auf, "gemeinsam mit den regierungstragenden Fraktionen eine Kurskorrektur bei den vorliegenden Vorschlägen vorzunehmen"./akl/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 58,74 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +15,88 %/+27,81 % bedeutet.





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