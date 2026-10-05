Securitas Technology veröffentlicht den 2027 Global Technology Outlook Report

UNIONTOWN, OH / ACCESS Newswire / 5. Oktober 2026 / Securitas Technology, eines der weltweit größten Unternehmen im Bereich der elektronischen Sicherheit, gab heute die Veröffentlichung seines 2027 Global Technology Outlook Report bekannt, der Unternehmen praktische Einblicke in die Technologien, Trends und geschäftlichen Prioritäten bietet, die die Branche der elektronischen Sicherheit verändern.

Der von Sicherheitsexperten weltweit mit Spannung erwartete Global Technology Outlook Report – der nun bereits in seiner neunten jährlichen Ausgabe erscheint – vereint Perspektiven von mehr als 16.000 Endkunden aus 19 Ländern, unabhängige Untersuchungen unter Beteiligung von mehr als 575 Entscheidungsträgern im Sicherheitsbereich, 26 der weltweit führenden Hersteller und Innovatoren sowie Fachexperten von Securitas Technology aus aller Welt. Das Ergebnis ist der branchenweit umfassendste Überblick darüber, wie sich Sicherheitsprogramme weiterentwickeln, um der wachsenden Komplexität, neuen Risiken und dem raschen technologischen Wandel gerecht zu werden.

Da Sicherheit zunehmend die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen, die Betriebskontinuität und das Vertrauen in die Organisation unterstützt, zeigt der Bericht eine deutliche Verlagerung hin zu stärker vernetzten, erkenntnisgestützten Sicherheitsstrategien, die es Unternehmen ermöglichen, Risiken zu antizipieren, schnellere Entscheidungen zu treffen und effizienter zu arbeiten.

„Sicherheitsverantwortliche bewegen sich heute in einem Umfeld, das von immer schnellerem Wandel geprägt ist“, sagte Tony Byerly, Global President und CEO von Securitas Technology. „Der 2027 Global Technology Outlook Report wurde erstellt, um Unternehmen dabei zu helfen, zu verstehen, was sich verändert, warum dies wichtig ist und wie sie zuversichtlich voranschreiten können. Unser Ziel ist es, praktische Einblicke zu liefern, die Sicherheitsverantwortlichen dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und widerstandsfähigere Unternehmen aufzubauen.“