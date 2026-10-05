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    Aktien Frankfurt

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    Dax etwas höher - Sorgen in Europa bleiben

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax gewinnt leicht, politische Unsicherheit bremst
    • Softwarewerte profitieren vom Übernahmeangebot
    • Continental steigt, Zeiss Meditec und Redcare verlieren
    Aktien Frankfurt - Dax etwas höher - Sorgen in Europa bleiben
    Foto: Greg Montani - Pexels

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche hat sich der Dax bis zum Montagnachmittag mit einer klaren Richtung schwergetan. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex im Plus mit 0,34 Prozent bei 25.316 Punkten. Zuvor hatten zeitweise anziehende Ölpreise etwas belastet. Auf der Hut sind Marktteilnehmer zudem wegen der gestiegenen Anleiherenditen in einigen Ländern Europas, etwa Frankreich. Die politische Unsicherheit in Deutschland, Frankreich und Spanien sorgt für Zurückhaltung.

    Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten notierte am Nachmittag 0,12 Prozent höher bei 30.488 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,2 Prozent zu.

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    Von seinem Ende August markierten Rekordhoch von 26.618 Punkten ist der Dax ein ordentliches Stück entfernt. Jedoch konnte er sich von seinem am vergangenen Donnerstag erreichten niedrigsten Stand seit Ende Juli bereits wieder etwas erholen, auch dank eines am Freitag schwächer als gedacht ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichtes, der Inflations- und Zinssorgen etwas milderte.

    Am Aktienmarkt setzten am Montag nach einem milliardenschweren Übernahmeangebot von Schneider Electric für den US-Softwarekonzern PTC auch hierzulande die Anleger auf Software-Papiere. Im Dax gewannen SAP 1,6 Prozent, im MDax lagen Nemetschek mit plus 3 Prozent auf dem ersten Platz. Im Nebenwerteindex SDax zogen die Aktien von Teamviewer um 4 Prozent an. Schneider Electric rutschten hingegen an der Börse in Paris um fast 10 Prozent ab. Händler führten dies auf den hohen Kaufpreis zurück.

    Morgan Stanley wird für den Reifenhersteller Continental optimistischer und votiert mit "Overweight". Continental gewannen als stärkster Wert im Dax 2,5 Prozent. Hinten im Index verloren die Titel des Baukonzerns Hochtief 1,3 Prozent.

    Im SDax waren die Aktien des Medizintechnikherstellers Carl Zeiss Meditec schwach mit minus 2,2 Prozent. Hier belastete eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs. Redcare Pharmacy landeten mit einem Kursminus von 5,9 Prozent auf dem letzten Platz./ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 30,70 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 196,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der SAP Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 220,00EUR was eine Bandbreite von -11,89 %/+18,19 % bedeutet.





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