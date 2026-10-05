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    Aktien New York Ausblick

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    Anleger vorsichtig - Euroländer bremsen Risikoappetit

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise und Frankreichs Finanzsorgen belasten Börsen
    • Euro fällt auf Tief, US-Zinskurs und ISM im Fokus
    • Nvidia steigt, Intel fällt; Schneider übernimmt PTC
    Aktien New York Ausblick - Anleger vorsichtig - Euroländer bremsen Risikoappetit
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Weiterhin hohe Ölpreise und wachsende Sorgen um die Finanzen Frankreichs dürften am Montag die Stimmung an den US-Börsen leicht trüben. Der Risikoappetit der Anleger nimmt ab. Der Euro fiel im Vergleich zum US-Dollar auf ein Tief seit rund anderthalb Jahren.

    Etwas mehr als Stunde vor dem Börsenbeginn in den USA taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial minimal im Plus auf 51.195 Punkte. Den Nasdaq 100 erwartet IG 0,2 Prozent tiefer bei 30.772 Punkten. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex hatte am vergangenen Freitag bei etwas über 31.000 Punkten ein Rekordhoch erreicht.

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    Eskalierende Schulproteste in Frankreich, die Sorgen vor einer zunehmenden politischen Instabilität schüren, sowie die hohe Verschuldung des Euro-Landes, das sich zu einem unpopulären Sparkurs durchgerungen hat, hatten zuletzt deutlich Druck auf den Markt für Staatsanleihen gebracht. Vor allem Schulden anfälligere Länder der Euroregion sind betroffen. Zum Wochenbeginn spitzte sich nun die Lage in Spanien zu, denn der linke Ministerpräsident Pedro Sánchez kündigte angesichts zunehmender sozialer Proteste wegen der Wohnungskrise vorgezogene Neuwahlen an.

    Im Fokus bleibt aber vor allem die Zinspolitik der US-Notenbank und damit auf Konjunkturdaten. In den Blick rückt am Nachmittag der ISM-Index des Servicesektors in den USA.

    "Die Vorgaben sind uneinheitlich und so sollte ein kleiner Rückgang des ISM-Serviceindexes nicht überraschen, ähnlich wie beim ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes", schrieben die Analysten der Landesbank Helaba. "Auf dem erwarteten Niveau von 55 Punkten läge der Serviceindex aber weiterhin deutlich im Wachstumsbereich, sodass sich die Perspektive für die US-Wirtschaft insgesamt kaum verändert." Akteure an den Finanzmärkten sollten also nicht daran zweifeln, dass die US-Notenbank im Ringen mit einer erhöhten Inflation die Zinsen weiter anheben wird.

    Unter den "Magnificent 7" dürften Nvidia einen Blick wert sein. Die Aktie des KI-Chipherstellers legte als Spitzenwert der sieben größten Techkonzerne aus den USA um 0,5 Prozent zu. Der taiwanesische Nvidia-Partner Hon Hai hatte einen besser als erwartet ausgefallenen Quartalsumsatz gemeldet, was auf fortgesetzt hohe Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) hindeutet.

    Das Papier des KI-Chipentwicklers Cerebras Systems stieg vorbörslich um 4,7 Prozent. Sam Altman, Vorstandschef von OpenAI hatte gesagt, dass das Unternehmen ein "enger Partner" von OpenAI sei und beide Firmen "intensiv daran arbeiten, die Grenzen der Geschwindigkeit zu verschieben".

    Intel dagegen büßten vor dem Börsenstart 3,8 Prozent ein. Börsianer verwiesen auf den aktuellen Newsletter "Culpius" des ehemaligen Bloomberg-Kolumnisten Tim Culpan, der für die Nachrichtenagentur über Technologie in Asien berichtet hatte. Culpan schrieb unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass der taiwanesische Chiphersteller TSMC eine mögliche Zusammenarbeit mit dem von Elon Musk initiierten Halbleiterprojekt Terafab prüfe.

    Zudem sprang die PTC-Aktie um etwas mehr als 36 Prozent nach oben, da der französische Elektrotechnikkonzern Schneider Electric eine verbindliche Übernahmevereinbarung über den Zukauf des Softwareunternehmens unterzeichnete./ck/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,51 % und einem Kurs von 102,3 auf Tradegate (05. Oktober 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +42,65 %/+90,20 % bedeutet.





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