JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit gab Celine Pannuti in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick ihren positiven Erwartungen für die anstehenden Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers Ausdruck. Die fundamentale Einstufung lautet weiter "Overweight". Bei den europäischen Konsumgüterherstellern überwögen die Chancen die Risiken, und auch die Bewertungen sollten den Aktienkursen helfen, betonte die Expertin. Das stärkste vergleichbare Umsatzwachstum traut sie Givaudan zu./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:03 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 3.642EUR auf Lang & Schwarz (05. Oktober 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.



