JPMORGAN stuft DANONE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Danone auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Bei den europäischen Konsumgüterherstellern überwögen mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen die Chancen die Risiken, und auch die Bewertungen sollten den Aktienkursen helfen, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Das stärkste vergleichbare Umsatzwachstum traut sie Givaudan zu./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:03 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 58,22EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 62,08 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer