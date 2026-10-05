JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle auf "Neutral" belassen. Bei den europäischen Konsumgüterherstellern überwögen mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen die Chancen die Risiken, und auch die Bewertungen sollten den Aktienkursen helfen, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Das stärkste vergleichbare Umsatzwachstum traut sie Givaudan zu. Nestle könnte mit dem Mengenwachstum (RIG) positiv überraschen./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:03 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 80,63EUR auf Lang & Schwarz (05. Oktober 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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