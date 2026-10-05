TORONTO und NEW YORK, 5. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- ACTO, ein Unternehmen, das menschliche Intelligenz mit empathischer KI im Bereich Life Sciences verbindet, gab heute bekannt, dass es in der „Innovation Watch" der Everest Group als „Luminary" ausgezeichnet wurde: „Agentic AI in Life Sciences Commercial 2026" – eine globale Bewertung führender Anbieter von agentischer KI-Technologie für kommerzielle Teams in der Life-Sciences-Branche.

Der Bericht bewertet 22 Anbieter von Produkten und Plattformen im Bereich der agentenbasierten KI anhand von zwei Kriterien: die Marktentwicklung, wozu auch die Größe und Reife des Marktes gehören, sowie die treibenden Kräfte des Ökosystems, wozu Partnerschaften und Investitionen gehören. Die Anbieter werden in die Kategorien „Vorreiter", „Schnelle Nachahmer", „Einflussnehmer" oder „Suchende" eingeteilt. ACTO ist in der Kategorie „Luminary" positioniert, die Anbieter mit der stärksten Marktleistung und den größten Triebkräften für das Ökosystem umfasst.

Die Studie der Everest Group erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem sich agentische KI als wichtiger Motor für den digitalen Wandel in der Life-Sciences-Branche herauskristallisiert. Der Bericht identifiziert Chancen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Medical Affairs, Marktzugang und Patientenservice, da Unternehmen auf agentische KI setzen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern, Arbeitsabläufe zu automatisieren, Maßnahmen systemübergreifend zu koordinieren und eine individuellere Kundenansprache zu ermöglichen.

„Da Unternehmen der Life-Sciences-Branche agentische KI zunehmend auf verschiedene Geschäftsbereiche ausweiten, verlagert sich der Schwerpunkt von isolierten KI-Anwendungen hin zu vernetzten Geschäftsplattformen, die Daten, Inhalte und Arbeitsabläufe rollen- und systemübergreifend miteinander verbinden können. Der Wert agentischer KI hängt von ihrer Fähigkeit ab, Aktivitäten system- und funktionsübergreifend zu koordinieren und dabei Governance, Nachvollziehbarkeit und menschliche Verantwortlichkeit zu gewährleisten", sagte Rohit K, Practice Director bei der Everest Group. „ACTO zeichnet sich durch seinen rollenbasierten Ansatz für agentische KI im kommerziellen Life-Sciences-Bereich aus, bei dem domänenspezifische SuperAgents mit plattformübergreifender Orchestrierung und einer auf die Life Sciences ausgerichteten Governance kombiniert werden. Das wachsende Partner-Ökosystem und die ersten Kundenimplementierungen fördern die Einführung in Unternehmen zusätzlich und positionieren ACTO als „Luminary" im „Innovation Watch" der Everest Group: Agentische KI in den Biowissenschaften – Werbespot 2026."