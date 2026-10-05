Intel Aktie schwach im Handel - 05.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von -3,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Intel: Nach einem Rückgang von -0,75 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,32 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Intel Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -4,74 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -2,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,60 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +221,04 % gewonnen.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,65 % 1 Monat +21,60 % 3 Monate -4,74 % 1 Jahr +226,27 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 05.10.2026, 14:36 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 540,45 Mrd. € wert.

Weiterhin hohe Ölpreise und wachsende Sorgen um die Finanzen Frankreichs dürften am Montag die Stimmung an den US-Börsen leicht trüben. Der Risikoappetit der Anleger nimmt ab. Der Euro fiel im Vergleich zum US-Dollar auf ein Tief seit rund …

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Intel?

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,46 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,96 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,46 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +1,44 % zu

Lohnt sich ein Investment in die Intel Aktie?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.