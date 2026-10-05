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    Besonders beachtet!

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    Gerresheimer Aktie legt zu - 05.10.2026

    Am 05.10.2026 ist die Gerresheimer Aktie, bisher, um +2,90 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.

    Besonders beachtet! - Gerresheimer Aktie legt zu - 05.10.2026
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Gerresheimer ist ein Spezialist für Pharma- und Healthcare-Verpackungen. Kernprodukte sind Glas- und Kunststoffbehälter, Spritzen, Inhalatoren und Medizinverpackungen. Das Unternehmen ist global gut positioniert im stark regulierten Pharmamarkt. Wichtige Wettbewerber: Schott, Stevanato, Berry Global. Stärken: breite Technologieplattform, hohe Qualitäts- und Regulierungskompetenz, enge Kundenbindung zu Pharma- und Biotech-Konzernen.

    Gerresheimer Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 05.10.2026

    Es geht bergauf für Gerresheimer: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +2,90 % und steht bei 28,34. Schon gestern ging es für die Gerresheimer Aktie um +1,38 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 28,34. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Obwohl sich die Gerresheimer Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -0,07 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Gerresheimer Aktie damit um +7,38 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Gerresheimer +0,43 % gewonnen.

    Gerresheimer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,38 %
    1 Monat -1,06 %
    3 Monate -0,07 %
    1 Jahr -26,87 %
    Stand: 05.10.2026, 14:36 Uhr

    Informationen zur Gerresheimer Aktie

    Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 978,86 Mio. € wert.

    Erholung und Centor-Deal reichen nicht


    Gerresheimer zeigt nach dem schwachen Jahresauftakt eine deutliche operative Erholung. Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 55 Millionen Euro auf 578 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA legte um 35 Millionen Euro …

    Gerresheimer AG: Q2 zeigt Erholung ohne überzeugende Equity Story; VERKAUFEN


    Die vorläufigen Ergebnisse von Gerresheimer für das zweite Quartal 2026 zeigen eine deutliche sequenzielle Erholung. Der Umsatz stieg auf 578 Mio. EUR, das bereinigte EBITDA auf 102 Mio. EUR, wodurch sich die Marge auf 17,6 % verbesserte.

    Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gerresheimer

    +2,90 %
    +7,38 %
    -1,06 %
    -0,07 %
    -26,87 %
    -71,22 %
    -66,08 %
    -62,89 %
    -35,59 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
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