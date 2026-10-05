Grammer Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 05.10.2026

Die Grammer Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,99 % auf 13,300€. Damit verliert die Aktie -1,000 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Es bleibt ungemütlich für Grammer: Nach einem Rückgang von -8,39 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -6,99 %. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

Grammer ist ein Automobilzulieferer für Pkw-Innenausstattung und Sitze, v. a. für Nutz- und Off-Highway-Fahrzeuge. Kernprodukte sind Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen und Fahrersitze. Marktstellung: Nischenanbieter mit globaler Präsenz, stark im Nutzfahrzeugsegment. Wichtige Wettbewerber: Adient, Lear, Faurecia, ISRI. USP: Ergonomie-Know-how, kundenspezifische Lösungen, breite OEM-Abdeckung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Grammer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +48,86 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Grammer Aktie damit um -7,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus 0,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Grammer +122,03 % gewonnen.

Grammer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,75 % 1 Monat 0,00 % 3 Monate +48,86 % 1 Jahr +100,00 %

Informationen zur Grammer Aktie

Stand: 05.10.2026, 14:36 Uhr

Es gibt 15 Mio. Grammer Aktien. Damit ist das Unternehmen 202,66 Mio. € wert.

Lohnt sich ein Investment in die Grammer Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Grammer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Grammer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.