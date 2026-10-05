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    Besonders beachtet!

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    Grammer Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 05.10.2026

    Kursbewegung von -6,99 % bei Grammer am 05.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Grammer Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 05.10.2026
    Foto: vadimborkin - 258917169

    Grammer ist ein Automobilzulieferer für Pkw-Innenausstattung und Sitze, v. a. für Nutz- und Off-Highway-Fahrzeuge. Kernprodukte sind Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen und Fahrersitze. Marktstellung: Nischenanbieter mit globaler Präsenz, stark im Nutzfahrzeugsegment. Wichtige Wettbewerber: Adient, Lear, Faurecia, ISRI. USP: Ergonomie-Know-how, kundenspezifische Lösungen, breite OEM-Abdeckung.

    Grammer Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 05.10.2026

    Die Grammer Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,99 % auf 13,300. Damit verliert die Aktie -1,000  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Es bleibt ungemütlich für Grammer: Nach einem Rückgang von -8,39 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -6,99 %. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Grammer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +48,86 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Grammer Aktie damit um -7,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus 0,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Grammer +122,03 % gewonnen.

    Grammer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,75 %
    1 Monat 0,00 %
    3 Monate +48,86 %
    1 Jahr +100,00 %
    Stand: 05.10.2026, 14:36 Uhr

    Informationen zur Grammer Aktie

    Es gibt 15 Mio. Grammer Aktien. Damit ist das Unternehmen 202,66 Mio. € wert.

    Lohnt sich ein Investment in die Grammer Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Grammer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Grammer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Grammer

    -6,99 %
    -7,75 %
    0,00 %
    +48,86 %
    +100,00 %
    +6,50 %
    -36,10 %
    -75,25 %
    +2,01 %
    ISIN:DE0005895403WKN:589540
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